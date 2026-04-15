Cómo será la edición especial de la Feria del Libro 2026 en su 50 aniversario

La Feria Internacional del Libro de volverá a convertirse en uno de los grandes polos culturales de América Latina con una edición especial en 2026, marcada por la celebración de su 50° aniversario. Durante casi tres semanas, el evento reunirá a miles de lectores, escritores, editoriales y profesionales del mundo literario en la ciudad de Buenos Aires .

Más que una feria de libros, se trata de un espacio de encuentro donde conviven presentaciones, debates, firmas de ejemplares y propuestas culturales para todo público. A lo largo de los años, se consolidó como un escenario clave tanto para autores consagrados como para nuevas voces de la literatura.

Desde la organización destacaron el valor simbólico de esta edición especial, que celebra cinco décadas de trayectoria. En ese marco, habrá un pabellón homenaje dedicado a recorrer la historia del evento y su impacto en la cultura regional.

Además, el país invitado de honor será Perú, que llegará con una agenda propia que incluirá escritores, actividades culturales y propuestas vinculadas a su identidad literaria.

La feria se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo, con una amplia programación que incluirá charlas, talleres y presentaciones de libros. Los horarios serán: Lunes a viernes, de 14 a 22, y sábados, domingos y feriados, de 13 a 22.

La inauguración oficial tendrá lugar el 23 de abril a las 18 y contará con la participación de destacadas autoras argentinas como Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero.

Dónde se realiza y cómo llegar

El tradicional predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, será nuevamente la sede del evento. Allí se desplegarán múltiples pabellones con stands editoriales, espacios culturales y salas para conferencias.

Para llegar, existen diversas opciones de transporte. En Subte, a través de la Línea D, estación Plaza Italia. En tren, la Línea San Martín, estación Palermo. En tanto, hay numerosas líneas de colectivos que circulan por las avenidas Santa Fe y Sarmiento

Asimismo, quienes llegue en su propio automóvil, habrá estacionamientos disponibles en las inmediaciones del predio.

Con su extensa programación, la presencia de invitados internacionales y miles de títulos disponibles, la Feria del Libro 2026 promete volver a ubicar a Buenos Aires en el centro de la escena literaria regional, reafirmando su rol como uno de los principales espacios de encuentro entre la cultura, la lectura y el público.