Mendoza: la Universidad Austral llega con "Experiencia Austral" para estudiantes y familias

La Universidad Austral realizará por primera vez en Mendoza la “Experiencia Austral”, una jornada de orientación universitaria destinada a estudiantes de los últimos años del secundario, sus familias y la comunidad educativa.

La actividad se desarrollará el jueves 4 de junio en la Legislatura de Mendoza y el Hotel Mendoza, con entrada gratuita e inscripción previa.

La iniciativa busca acercar a los jóvenes de la región de Cuyo la propuesta académica de la universidad, que ofrece más de 20 carreras de grado, programas de orientación vocacional y alternativas de becas y ayuda financiera.

El campus de Pilar lo conforman 90 hectáreas que comprenden las diferentes Facultades, el IAE Business School y el Hospital Universitario Austral, entre otros.

“Llegamos muy entusiasmados a una zona de la Argentina por la cual tenemos mucho cariño y que históricamente ha aportado estudiantes comprometidos con una formación profesional de excelencia”, señaló Ignacio García Costa, director de Admisiones de las Carreras de Grado de la Universidad Austral.

La universidad se caracteriza por integrar innovación tecnológica, formación académica de excelencia y un sólido compromiso con los valores éticos, con el objetivo de preparar profesionales capaces de responder a los desafíos actuales y futuros del mercado laboral.

“Acercarnos al interior del país es un símbolo del compromiso federal de la Universidad Austral, abierta a todos aquellos que quieran cursar en nuestras aulas con un nivel de exigencia alto, pero alcanzable”, agregó García Costa.

UNIVERSIDAD AUSTRAL La Austral ofrece más de 20 carreras de grado, integrando innovación tecnológica y formación académica de excelencia.

Cómo será la Experiencia Austral 2026 en Mendoza

Las actividades tendrán lugar el jueves 4 de junio y estarán repartidas entre los salones de la Legislatura provincial y el Hotel Mendoza.

La jornada comenzará con un circuito de visitas para estudiantes de colegios de Mendoza y San Juan.

En el Salón de los Pasos Perdidos, los asistentes encontrarán stands de las áreas centrales de la universidad, entre ellas Vida Universitaria, Graduados, Institucional, Residencias y Becas.

universidad austral La Universidad propone una formación integral que les permite a los alumnos ser los protagonistas de su futuro.

En el edificio Anexo, seis unidades académicas participarán con stands informativos: la Facultad de Ciencias Biomédicas, la Facultad de Comunicación, la Facultad de Ciencias Empresariales, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho, con representantes de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales.

Además, en el Salón Margarita se desarrollarán distintos talleres interdisciplinarios para estudiantes de los dos últimos años de secundario:

“Método del caso”

“ADN Emprendedor”

“Taller de Bienestar”

“Clinical Escape Room”

“Creatividad en la era de la IA”

“IA y futuro: las carreras tecnológicas y los trabajos que vienen”

Las actividades de la tarde estarán destinadas a padres y docentes y se desarrollarán en el Hotel Mendoza.

Para padres, José María Randle brindará la charla “A propósito de mi propósito: tres claves para buscar la felicidad de tus hijos y descubrir la misión personal”.

Para docentes, la licenciada en Psicología Sofía Rodríguez Barnes encabezará la conferencia “Adolescencia y cultura digital: desafíos actuales para la escuela y los docentes”.

Las inscripciones para participar de la Experiencia Austral ya se encuentran abiertas. Para reservar tu cupo, escribir a [email protected]

Durante la tarde también se realizarán entrevistas personales para alumnos y sus padres interesados en conocer más sobre la propuesta institucional. Para reservar tu cupo:

FORMULARIO

“Hemos traído toda la Universidad a Cuyo, desde profesores y directivos de distintas carreras hasta referentes de las principales áreas de la institución, para que puedan conocer la experiencia Austral como si estuvieran en Pilar”, destacó García Costa.

Con esta primera edición en Mendoza, la Universidad Austral busca fortalecer su presencia en Cuyo y acercar su propuesta académica a estudiantes de toda la región.