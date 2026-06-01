La UNCuyo abrió inscripciones para carreras clave pensando en el ingreso en 2027

Este lunes 1 de junio abrió un período de inscripciones para quienes deseen cursar en 2027 el 1º año de las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ). Los aspirantes podrán anotarse para la modalidad extensiva de ingreso hasta el 2 de julio.

Asimismo —desde el 1 hasta el 18 de setiembre, inclusive— se habilitarán las inscripciones para la modalidad intensiva , etapa se desarrollará de manera virtual autogestionada en la plataforma y con apoyo de clases sincrónicas con la metodología de aula invertida.

Finalmente, el último plazo de inscripciones para el ingreso a la Facultad será el correspondiente a la modalidad libre , instancia que se realiza únicamente de forma virtual autogestionada por la plataforma. Este periodo abrirá desde el 19 al 30 de octubre, inclusive.

Los aspirantes podrán optar entre las cuatro carreras de grado de ofrece la facultad: Contador Público (con dictado en la Sede Mendoza y la Delegación San Rafael), la Licenciatura en Administración, la Licenciatura en Economía (ambas ofrecen cursado solo en la Sede Mendoza) y la Licenciatura en Logística (con dictado en la Sede Mendoza y bajo modalidad a distancia).

Cómo inscribirse para ingresar a la UNCuyo en 2027

La inscripción incluye dos pasos. En primer lugar se debe completar el formulario de preinscripción (habilitado en las fechas establecidas) con los datos censales que se solicitan.

Una vez realizado este paso se debe cargar la documentación básica: una foto carnet 4x4 y del DNI. Concretado este proceso resta recibir la confirmación de la preinscripción por parte de la Facultad.

El trámite es el mismo para todas las carreras y modalidades del ingreso y se realiza completamente de forma virtual.

Para conocer los requisitos, ingresar aquí.

Otras fechas importantes para los aspirantes

Durante los próximos meses, los y las aspirantes tendrán la posibilidad de participar de diferentes propuestas útiles para informarse acerca de la oferta académica de la Facultad y las diferentes unidades académicas de la UNCuyo.

El próximo 3 de junio, la Facultad de Ciencias Económicas abre sus puertas para realizar una nueva edición de la “Facultad Abierta”. Durante esta jornada, estudiantes, egresados y profesores recibirán a todos aquellos que quieran informarse y conocer en detalle las diferentes carreras.

Toda la información sobre el Ingreso 2027 se encuentra disponible en este enlace. Quienes tengan dudas o consultas pueden escribir al correo [email protected].