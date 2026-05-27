Cómo graduarse en Telecomunicaciones en el ITU UNCuyo

La UNCuyo, a través, del ITU buscan brindar capacitación en una carrera de pregrado. Cómo inscribirse y cuál es el plan de estudios.

El Instituto Tecnológico Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo (ITU UNCuyo) confirmó la apertura de las inscripciones para comenzar a cursar una carrera de pregrado que en muy poco tiempo puede permitir la formación y la inserción laboral en un rubro muy demandado para el sector industrial y productivo.

Se trata de la carrera de Redes de Datos y Telecomunicaciones que dura tan solo dos años y medio. Desde el ITU marcaron que hasta el 29 de mayo estará el enlace abierto para la preinscripción y para subir la documentación que se requiere para todas las personas que viven en la zona Este. La inscripción se hace de manera virtual.

Esta oferta académica del ITU UNCuyo está pensada, especialmente, para personas que residen en el este de Mendoza: San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Las becas están orientadas a estudiantes Foto: Freepik Los cursos del ITU UNCuyo. Freepik

Cómo inscribirse a la carrera del ITU UNCuyo La documentación requerida es la siguiente: