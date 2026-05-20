Estos son los cursos del ITU UNCuyo que tienen mejor salida laboral: cómo inscribirse

El Instituto Tecnológico Universitario ( ITU ) de la Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) ofrece dos nuevas propuestas de capacitación destinadas a personas que buscan insertarse en el mercado laboral o actualizar sus conocimientos: " Sistemas de Seguridad Privada: Videovigilancia y Electrónica" y la "Formación Integral en Fibra Óptica".

Ambas instancias formativas se estructuran bajo un modelo de aprendizaje personalizado y flexible, diseñado tanto para quienes dan sus primeros pasos en estas disciplinas como para profesionales que requieren actualizar sus competencias.

A través de alianzas estratégicas, el ITU garantiza certificaciones oficiales que validan los conocimientos adquiridos en el mercado actual.

Es una formación del ITU junto con la Dirección de Seguridad Privada del Gobierno de Mendoza ( Di.Se.P. ). El cursado será del 12 de junio al 29 de septiembre, y tendrá una certificación virtual. Será dictado por prestigiosos profesionales y destinado a toda persona interesada, tenga o no conocimientos previos.

Durante los encuentros se trabajará sobre aspectos técnicos, operativos, desarrollo de habilidades de observación en Centros de Control y Monitoreo, gestión de incidentes, comunicación efectiva y toma de decisiones bajo presión.

También se evaluará el marco legal vigente en materia de protección de datos personales y seguridad privada, enfatizando la responsabilidad profesional, la confidencialidad de la información y el resguardo del valor probatorio de las imágenes.

Formación en fibra óptica en el ITU

La segunda propuesta del ITU es una formación integral en fibra óptica. Una formación integral para quienes les apasione el mundo del cableado, de redes y telecomunicaciones o bien estén buscando capacitarse en un oficio muy requerido por el sector socioproductivo e industrial.

La capacitación propone en un poco más de treinta dias que los participantes sepan instalar y empalmar fibra óptica con una certificación oficial ITU UNCUYO FICOM. De esta manera, quienes realicen el curso podrán ofrecer dicho servicio como particulares o a empresas.

El cupo de personas es limitado para ofrecer una experiencia educativa personalizada. Para inscribirse, consultar aquí.