Un elefante marino apareció en medio de una autopista y causó sorpresa en Ensenada: qué pasó

Los vecinos de la localidad bonaerense de Ensenada se vieron sorprendidos el martes por la tarde por un elefante marino en medio de la autopista. La aparición del animal en la zona obligó a interrumpir el tránsito en plena calzada.

El episodio ocurrió cerca del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la Isla Santiago. Al ser notificados, personal de Fauna bonaerense y de la Fundación Temaikèn trabajó para asistir al animal y retirarlo del lugar.

En las imágenes, se puede ver el momento en que el elefante marino, de gran tamaño, avanzó hacia una camioneta que se encontraba sobre la calzada. Asimismo, los vecinos aseguraron que el animal llegó a aproximarse de tal manera que casi se sube al vehículo.

La presencia de este tipo de animales en la zona no resulta ajena para las autoridades debido a la proximidad con el Río de la Plata.

Según informaron fuentes municipales, el ejemplar ya había sido visto en las inmediaciones del Canal Santiago. Esta vez, sin embargo, avanzó hacia la calle y ocupó el sector de circulación vehicular, lo que impidió el paso normal por la zona.

Este miércoles, horas después del avistamiento del animal, las autoridades confirmaron que el elefante marino fue trasladado para ser liberado nuevamente.