La respuesta del Notti ante las denuncias de colapso en la guardia

La guardia del hospital Notti estuvo en el foco de los mendocinos durante los últimos días . El incremento abrupto de la demanda de atención hizo que se registraran picos que superaron las 400 consultas diarias, lo que hizo que el sistema se resienta, situación que provocó quejas de los padres de los pacientes.

El repentino incremento en la cantidad de niños esperando en la guardia tienen una explicación, según indican desde el nosocomio: las bajas temperaturas registradas en los últimos días y la confirmación de que en Mendoza hay circulación viral de enfermedades respiratorias, entre las que se destaca la gripe A (H3N2) subclado K. "La mayoría de las consultas son por fiebre alta, tos, puede haber congestión nasal e inclusive puede haber casos similares a gastroenteritis con episodios de diarrea y vómitos", detalló la doctora Laura Piovano, directora ejecutiva del hospital.

Con cientos de pacientes colmando la guardia, el tiempo de espera de atención llega a extenderse durante varias horas, según denunciaron varias familias. "Hace seis horas que estoy esperando y no sé cuándo me van a atender", "son más de las siete de la tarde, estoy desde esta mañana esperando a que atiendan a mi hijo", "estoy afuera porque solo dejaron entrar a mi esposa con mi hija... no me queda otra que seguir esperando", son algunos de los testimonios que le brindaron a MDZ parientes que se encontraban en la puerta del centro asistencial esperando a que atiendan a los menores que estaban en el interior del establecimiento.

Pese al sensible aumento en la cantidad de pacientes, desde el Notti aseguran que "no puede hablarse de colapso" ya que "los médicos que están siendo diagramados en la guardia son suficientes para la demanda".

En esa línea, Piovano explicó que a la hora de planificar la cantidad de profesionales se lleva a cabo un cálculo "en base a la demanda, y siempre se cuenta con la posibilidad de realizar un refuerzo invernal. Eso está estipulado todos los inviernos: si se requieren mayor cantidad de profesionales, se pueden contratar según conforme aumente la demanda".

Sobre la situación actual de la guardia del hospital, la directora ejecutiva reconoció que "el número de pacientes que se están atendiendo en la guardia ha aumentado con respecto al verano anterior. Claramente se están viendo más pacientes, pero que no han superado en los últimos días los 400 pacientes". Según resaltó, "el motivo de consulta es siempre el mismo". Pese a esto, aseguró que "la demanda es menor que otros inviernos. Estoy hablando de tres inviernos atrás. El invierno pasado y el anterior ha sido una demanda parecida a lo que está sucediendo este invierno".

Hospital Notti Niños (1) Las bajas temperaturas hicieron que aumenten las consultas en la guardia. Marcos Garcia / MDZ

La recirculación de pacientes y su impacto en la congestión en la guardia

Hay un fenómeno que genera preocupación en las autoridades del Notti: muchos de los niños que acuden a la guardia ya han hecho consultas en otros centros de salud por el mismo cuadro. "Estamos notando recirculación de pacientes que acuden a varios centros asistenciales en el mismo día. Esto lo podemos ver por la informatización que tenemos en Salud. Cuando atendemos un paciente podemos ver su historial y que ya ha tenido consultas por el mismo motivo, ha sido tratado, medicado adecuadamente".

Ante este panorama, Piovano expresó que en el Notti no conocen el motivo de esto. "Quizás buscan una segunda opinión", aventuró. Sin embargo, expuso que esta conducta hace que haya mayor congestión, "especialmente en la guardia", y aseguró que "en general la mayoría de los cuadros son leves".

El pedido del Notti para descongestionar la guardia

Con el objetivo de aliviar la circulación de pacientes en la guardia, Piovano pidió que antes de acudir al hospital, es importante "evacuar todo tipo de consultas en el ámbito de la atención primaria, a través del uso del 148 para pedir los turnos o de la app Mendoza por Mi, en la cual se pueden pedir turnos". En esa línea, detalló que "hay turnos designados para demanda espontánea, que eso también va a ser un camino para descongestionar las esperas en las guardias".

Según Piovano, el hospital Noti no es el único establecimiento que sufre por esto, ya que "todas las guardias de hospitales que cuenten con pediatría están pasando por la misma situación". "Es bueno que la población conozca que existen otras herramientas para poder consultar", expresó la doctora.

En referencia a las etapas de una enfermedad gripal, la médica detallo que se trata de un cuadro que puede conllevar síntomas como la tos o la diarrea. "Cuando nosotros hacemos la primera consulta se le explica todo eso a la familia del paciente, y por eso se sugiere un control dentro de las siguientes 24 o 48 horas con su pediatra de cabecera o en el centro de salud más próximo para ver que todo siga evolucionando según lo previsto".

En ese aspecto, remarcó que los síntomas tienen una duración de 7 a 10 días, y que lo primordial es "poder acompañar esos síntomas, hacer reposo, mantener la hidratación" y que el niño "no vaya a la escuela".

Hospital Notti Niños (2) En el Notti aseguran que hay recirculación de pacientes entre distintos centros asistenciales. Marcos Garcia / MDZ

"Lamentablemente tenemos que darnos cuenta de que es una enfermedad que lleva su tiempo. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, hay que tener un poquito de acompañamiento con los pacientes y, por supuesto, hay que consultar. Pero consultar en los lugares de atención primaria sería lo ideal, consultar con su pediatra de cabecera sería lo ideal y si llegamos a la guardia, atender las indicaciones que nos dan y respetar los tiempos para volver a consultar y controlar para no sobrecargar el sistema de atención", concluyó Piovano.

Las recomendaciones para combatir las enfermedades durante el invierno

Otro aspecto que reforzaron desde el nosocomio son las recomendaciones ante la llegada de las bajas temperaturas. Durante el invierno el clima es un caldo de cultivo para la proliferación de enfermedades respiratorias, que hacen que -tal como pasó estos últimos días- el sistema sanitario se vea más congestionado. Ante esta situación las autoridades instan a la población a vacunarse. En ese aspecto, Piovano destacó que se han vacunado aproximadamente 35.000 personas más que en el mismo periodo de 2025.

Pese a esto, refuerza el pedido para que se vacunen a los menores de entre 6 y 24 meses.