Comunicaron el pronóstico del fin de semana largo para Mendoza: qué día no conviene ir a la montaña
El feriado del lunes 25 de mayo extenderá el descanso en Argentina y Mendoza tendrá días frescos, sin lluvias en el llano y con atención en cordillera.
Se viene un nuevo fin de semana largo en Argentina y el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas ya adelantó cómo estarán los próximos días en Mendoza. El informe permite empezar a planear salidas, viajes cortos o actividades al aire libre, con un dato clave: se esperan jornadas frías, pero sin precipitaciones en el llano.
Si bien el viernes no será feriado, muchas personas empiezan a mirar desde ese día las condiciones del tiempo para organizarse. Para el 22 de mayo se espera poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. En cordillera, el cielo estará poco nuboso. La máxima será de 16° y la mínima de 3°.
El sábado mantendrá una tendencia parecida en Mendoza, con poca nubosidad y poco cambio de la temperatura. También se esperan vientos leves del noreste, mientras que en cordillera el cielo estará parcialmente nublado. La máxima prevista es de 17° y la mínima de 5°.
Domingo de lluvias en la cordillera
Para el domingo, el pronóstico marca nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. En el llano no se esperan grandes cambios, pero sí habrá que tener en cuenta la situación en cordillera, donde Contingencias Climáticas anticipó precipitaciones. La máxima será de 16° y la mínima de 6°. Por ese motivo, no sería el mejor día para ir a la montaña, especialmente sin consultar antes el estado de los caminos y las condiciones del tiempo.
Para el último día del fin de semana largo, feriado por el Día de la Revolución de Mayo, el tiempo volverá a presentarse estable en Mendoza. Después de varias jornadas frescas, el lunes 25 mantendrá condiciones tranquilas y permitirá planear actividades al aire libre en el llano. La jornada tendrá poca nubosidad, vientos leves del noreste y cielo parcialmente nublado en cordillera. La máxima llegará a 16° y la mínima será de 7°.
Así, el fin de semana largo tendrá mañanas frías, tardes un poco más templadas y condiciones mayormente estables en el llano. El único día con una diferencia más marcada será el domingo, por las posibles precipitaciones en la zona cordillerana.