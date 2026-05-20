Luis Caputo recibió a los gobernadores de Neuquén y Mendoza por financiamiento internacional y el RIGI

El ministro de Economía, Luis Caputo , mantuvo una intensa agenda con gobernadores en la que rubricó acuerdos de financiamiento con organismos internacionales y respaldó proyectos energéticos enmarcados en el RIGI. En un primer encuentro, se reunió junto al ministro de Interior, Diego Santilli, y el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa, para firmar las contragarantías de los financiamientos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según explicó el ministro, se trata de dos programas con objetivos complementarios orientados a mejorar la infraestructura provincial.

El primer programa apunta a desarrollar infraestructura, conectividad vial y la formalización de barrios populares. De acuerdo con lo detallado por Caputo, esta iniciativa beneficiará de forma directa a 23.100 hogares.

El segundo proyecto está enfocado en mejorar la infraestructura resiliente, generar empleo vinculado al turismo y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

El ministro precisó que esta iniciativa beneficiará directamente a 290.000 personas e indirectamente a aproximadamente 350.000 habitantes de la provincia, consolidando obras con impacto social y productivo.

Diálogo con Mendoza

Luis Caputo junto a Alfredo Cornejo X

En una reunión posterior, Caputo dialogó con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sobre el impacto del proyecto RIGI del Parque Solar El Quemado.

El funcionario destacó el efecto positivo que la iniciativa tendrá en la creación de empleo y la recuperación económica de la provincia, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.