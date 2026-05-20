Reunión clave en Casa Rosada: el Gobierno discute hoy restablecer fondos a provincias, tras el reclamo de gobernadores

El Gobierno nacional busca evitar la ruptura política con algunos gobernadores aliados y define hoy en Casa Rosada la manera para “redirigir recursos” en materia de obras y partidas especiales, tras el reciente recorte fiscal de 2,5 billones de pesos en todas las áreas del Estado nacional, a partir de la marcada baja en la recaudación.

“Este miércoles nos reunimos para atender este tema. Vamos a resolver los reclamos, los entendemos y vamos a ordenarlo esta semana”, afirmó a MDZ una fuente inobjetable de la mesa chica del Ejecutivo.

Los mandatarios provinciales manifestaron su malestar la semana pasada al enterarse esa poda multimillonaria que dispusieron los libertarios, decisión que se tomó en medio de las negociaciones del oficialismo con los distintos sectores dialoguistas por la agenda legislativa.

El ministro de Economía, Luis Caputo , había pedido a cada ministerio recortes equivalentes al 2% de los gastos corrientes y el 20% de los gastos de capital. Sin embargo, en la práctica resultó una decisión unilateral del Palacio de Hacienda, que acentuó la motosierra en distintos sectores que los propios compañeros del gabinete no marcaron a la hora de achicarse.

Esta determinación de “Toto” encendió las alarmas de muchos gobernadores, que ya tenían listos sus acuerdos políticos con el Ejecutivo tras acompañar la reforma laboral y avalando los próximos temarios que impulsan los libertarios. Con este escenario, perdieron fondos frescos y obras estratégicas que habían conversado con el ministro del Interior, Diego Santilli , quien busca calmar los ánimos de algunos gobernadores.

A su vez, se redujeron miles de millones de pesos en decenas programas críticos de salud, educación y desarrollo provinciales.

Otro ejemplo es el recorte de $970.000 millones en concepto de eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

“Es un recorte que sorprendió a propios y extraños, porque nosotros, que estamos en contacto permanente con funcionarios nacionales y conversando con colegas de otros distritos, ninguno sabíamos que se iba a reducir 2 billones y medio el presupuesto de la República Argentina, en una reducción pareja para todos y en la que caen la mayoría de las áreas”, manifestó el tucumano Osvaldo Jaldo, uno de los socios más significativos de Javier Milei.

Esta posible reanudación de recursos a algunas provincias se da, además, en otra puja que están teniendo gobernadores con funcionarios nacionales por el inminente tratamiento en Diputados del cambio en el régimen de zonas frías, reforma que implicará que muchas personas que viven en esas provincias pierdan el subsidio para el consumo de gas.

En ese marco, la Casa Rosada prevé compensaciones en materia de subsidios a la energía eléctrica. Se tratará de una resolución del Ministerio de Economía y ayudará a provincias afines al Gobierno como Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.