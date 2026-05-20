Diputados: La Libertad Avanza intentará bloquear la interpelación de la oposición a Manuel Adorni

El Congreso de la Nación se prepara para una jornada de alta intensidad y pulseada política. La bancada oficialista de La Libertad Avanza diseñó una maniobra parlamentaria precisa para neutralizar el intento de los bloques opositores de interpelar al Jefe de Ministros de Javier Milei , Manuel Adorni .

El cronograma juega a favor de la estrategia del Gobierno. El oficialismo convocó a una sesión propia a primera hora de la mañana. Exactamente a las 11:00 horas, apenas sesenta minutos después del primer llamado y con el desgaste propio de la dinámica legislativa, está fijada la convocatoria opositora. El presidente de la Cámara, Martín Menem , y el jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni , tejieron acuerdos contrarreloj con sectores aliados para garantizar que las bancas queden vacías y la segunda instancia de debate no logre siquiera iniciarse por falta de quórum.

El pedido de interpelación es un fuerte pase de factura de la oposición, que debió relanzar la convocatoria la semana pasada luego de que un intento previo fracasara por la falta de firmas y desacuerdos internos en el arco opositor.

En esta oportunidad, los diferentes proyectos presentados confluyen en una exigencia unificada: que Manuel Adorni se presente de forma obligatoria ante los diputados para responder un extenso temario sobre el ejercicio de sus funciones.

El núcleo de las acusaciones impulsadas por la oposición se concentra en tres ejes sumamente sensibles para el poder ejecutivo. Por un lado, los legisladores exigen explicaciones detalladas sobre la evolución reciente de la situación patrimonial del funcionario, bajo la sospecha de presuntas inconsistencias. Por el otro, el temario incluye denuncias por el supuesto desvío o uso discrecional de bienes pertenecientes al Estado, a lo que se suma el pedido de informes sobre el manejo y el destino final de determinados fondos públicos que fueron asignados formalmente a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

La ofensiva de los bloques opositores no es un simple pedido de informes político; cuenta con un fuerte respaldo institucional que enciende las alarmas en la Casa Rosada. Las iniciativas parlamentarias se apoyan jurídicamente en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Esta herramienta constitucional habilita formalmente a cualquiera de las dos cámaras del Congreso a convocar de manera obligatoria al jefe de Gabinete de la Nación para que rinda cuentas ante los legisladores.