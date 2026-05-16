La oposición insiste con interpelar a Manuel Adorni y otros ministros y tiene dos planes en carpeta

Tras una frustrada convocatoria para sesionar el jueves pasado, la oposición en el Congreso busca aunar esfuerzos para volver a la carga con los proyectos que pretenden interpelar al jefe de gabinete, Manuel Adorni y otros dos ministros, además de avanzar con un temario social y económico en otro desafío contra la Casa Rosada.

En el último pedido de sesión, los bloques combativos a Javier Milei no se pusieron de acuerdo con la agenda y no había consenso para que todos sus diputados se sienten en el recinto. A esa falta de cohesión se le sumaron los llamados que hizo el Ejecutivo a los gobernadores para que desactiven cualquier posibilidad de quórum.

El peronismo y los firmantes de esa última convocatoria definieron posponer esos expedientes y solicitaron tratar sus expedientes el próximo miércoles a las 11. Sin embargo, La Libertad Avanza, que también venía barajando esa fecha para reimpulsar sus proyectos, impuso una sesión una hora antes con el objetivo de bloquear las interpelaciones y la arremetida opositora.

El oficialismo asegura contar con el número para comenzar el debate y tratar “la ley Hojarasca”, la reforma en el régimen de zonas frías, Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, tres convenios internacionales y ascensos militares. Así se definió en la última reunión de la mesa política, que tuvieron como objetivo “tapar” los proyectos que buscan el pedido de explicaciones del jefe de gabinete ante su situación patrimonial.

Si efectivamente cuentan con el respaldo de los aliados, los libertarios podrán neutralizar la sesión opositora. Podrían realizarla al término, pero con la posibilidad concreta que vuelvan a quedarse sin quórum.

Entre los principales expedientes de la oposición figuraban proyectos para citar al exvocero por presuntas irregularidades vinculadas al uso de bienes del Estado, fondos públicos y su situación patrimonial declarada. Además, algunos de los proyectos impulsan pedidos de informes verbales con el objetivo de avanzar en una eventual moción de censura contra el funcionario.

El temario también incluye un pedido de informes dirigido a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y al ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Otro de los ejes centrales de la convocatoria es un paquete de proyectos laborales vinculados a la ampliación de licencias maternales, parentales y familiares. Las iniciativas proponen modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo para extender derechos por maternidad y paternidad, ampliar permisos para personas no gestantes, incorporar licencias igualitarias y contemplar regímenes especiales por adopción y cuidado familiar.

Algunos de los proyectos además plantean cambios en el sistema de asignaciones familiares y la derogación parcial del DNU 593/2016, que había introducido modificaciones en materia de licencias.

En materia sanitaria, la oposición incluyó iniciativas para recrear el Programa Nacional Remediar bajo la órbita del Ministerio de Salud y proyectos orientados al PAMI. En ese sentido, se debatirán propuestas para restablecer prestaciones para afiliados y garantizar la gratuidad de medicamentos esenciales para jubilados y pensionados.

El pedido de sesión especial fue firmado por diputados de distintos bloques opositores, entre ellos Germán Martínez, Cecilia Moreau, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Marcela Pagano, Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Pablo Juliano, entre otros.

Qué piensa hacer la oposición

Los bloques opositores tienen tres opciones, una que es prácticamente imposible de ejecutar en la práctica. Conseguir el apoyo de diputados cercanos al Gobierno y obtener el número para comenzar su sesión luego de varias horas de estar tratando los temas que impulsó el oficialismo. Saben que es una utopía en este contexto.

Ante este escenario, las últimas conversaciones entre las autoridades de los bloques intervinientes es hacer una moción para incorporar esos expedientes en la misma sesión que convocan los violetas. Para llevar adelante esa idea, necesitarían los dos tercios del cuerpo para que se pueda votar "sobre tablas". Parece otra aventura infructuosa.

La tercera alternativa es posponer nuevamente la sesión, demorando otra vez los intentos de reclamarle explicaciones a los funcionarios y dándole aire al Gobierno en un momento sumamente delicado. Estos proyectos de interpelación no cuentan con dictamen, con lo cual el primer paso es emplazar a las comisiones para ponerlo en consideración en esas instancias. Es decir, muchas semanas de tratamiento y sin tener realmente el número necesario para que pueda votarse en el recinto.