Adorni: tras posponer la sesión, la oposición ya le puso fecha a un nuevo intento para interrogarlo sobre su patrimonio
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá explicar su patrimonio si prospera una nueva sesión especial de Diputados, convocada por la oposición tras posponerla.
La oposición parlamentaria vuelve a mover sus piezas contra Manuel Adorni, el jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, y prepara una nueva sesión especial en la Cámara de Diputados. La convocatoria apunta a llevarlo al recinto para que dé explicaciones sobre las sospechas que rodean su patrimonio, un tema que ya se convirtió en un frente político incómodo para la Casa Rosada.
El pedido de interpelación quedó sostenido sobre varios expedientes que reclaman informes verbales al funcionario. La oposición quiere que Adorni responda por presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado, fondos públicos y, sobre todo, por su situación patrimonial. También aparece un planteo más duro: un pedido de informes con el objetivo de abrir el camino a una moción de censura.
El punto más sensible está en los pagos en dólares cash que salieron a la luz en la causa judicial. Un contratista declaró que recibió US$245.000 en efectivo y sin factura por trabajos de refacción en una propiedad vinculada a Adorni, lo que reforzó las preguntas sobre el origen de los fondos y la consistencia entre sus ingresos declarados y su nivel de gastos. El jefe de Gabinete también pagó en dólares cash al propietario de una casa en concepto de alquiler. Aquí tampoco hubo factura.
La sesión fue pedida para el miércoles 20 de mayo a las 11. La fecha llega después de que la oposición decidiera postergar la sesión prevista para este miércoles por falta de quórum y buscara ampliar el temario para sumar nuevos apoyos.
Pero el movimiento opositor no se agota en Adorni. En el mismo temario también aparecen Sandra Pettovello y Luis Caputo, dos ministros centrales del gabinete de Javier Milei. La oposición pretende que la ministra de Capital Humano y el ministro de Economía sean interpelados por el incumplimiento de la Ley 27.757 de Financiamiento Universitario, votada por el Congreso y convertida en otro foco de tensión entre el Gobierno y los bloques opositores.
Con ese agregado, la sesión especial toma un volumen político más amplio. Adorni queda en el centro por las sospechas sobre su patrimonio y por los pagos en efectivo bajo investigación, mientras Pettovello y Caputo ingresan en la ofensiva por la pulseada presupuestaria con las universidades. La oposición intenta reunir fuerzas detrás de una misma agenda parlamentaria, y el oficialismo vuelve a quedar obligado a medir su capacidad de bloqueo en una Cámara de Diputados donde cada número puede definir la suerte de la sesión.