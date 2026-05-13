El reclamo judicial que hizo una fórmula universitaria contra Manuel Adorni

En medio de la crisis presupuestaria más profunda que atraviesa el sistema universitario argentino en décadas y a menos de un mes de las elecciones de la UNCuyo del 9 de junio, la fórmula universitaria para el rectorado integrada por Ismael Farrando y María Jimena Estrella Orrego presentó un reclamo judicial.

La presentación judicial incorpora un elemento político de alto voltaje: según el planteo, la aplicación de la Ley 27.795 no está frenada por una imposibilidad técnica ni jurídica, sino por una decisión política directa de la actual conducción de la Jefatura de Gabinete.

El amparo sostiene que Adorni posee facultades constitucionales y legales concretas para reestructurar partidas presupuestarias y garantizar la ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, una norma que fue ratificada por el Congreso con el respaldo de los dos tercios de ambas cámaras y que continúa plenamente vigente.

Según la presentación, la propia Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete es el responsable de ejecutar el Presupuesto Nacional. A eso se suma que la Ley de Administración Financiera y la actual Ley de Presupuesto lo habilitan expresamente a realizar reasignaciones y reestructuraciones de partidas.Por eso, la tesis central del amparo apunta directamente al corazón de la discusión política: Manuel Adorni tiene herramientas administrativas para resolver el financiamiento universitario, pero elige no hacerlo.

La acción impulsada por Farrando y Estrella busca ahora que la Justicia Federal ordene el cese inmediato de lo que califican como una “omisión inconstitucional” de la Jefatura de Gabinete y obligue al Estado Nacional a ejecutar las partidas necesarias para recomponer salarios y sostener el funcionamiento de las universidades nacionales.El planteo aparece además en un contexto de fuerte conflictividad universitaria, con rectores, docentes y estudiantes denunciando el deterioro salarial, la paralización de programas y el impacto de la inflación sobre el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio.

La promesa de ir por la ley de financiamiento

Cuando Farrando y Estrella se lanzaron, prometieron hacer una acción judicial para exigir que se cumpla la Ley de financiamiento.

En este sentido, Farrando advirtió a MDZ Radio que desde la lista Trayectoria y Renovación tenían “una carta en el bolsillo" para lograr que el Gobierno nacional cumpla con la ley.

“Existe en este momento un recurso de amparo colectivo de todas las universidades nacionales. Ese amparo pide que se cumpla la ley de Financiamiento Universitario, eso fue suspendido por un decreto del Poder Ejecutivo y están viendo si lo apelan. Nosotros no le vamos a decir al presidente de dónde sacar, pero no es que no haya, porque hay un presupuesto que está aprobado con otras partidas. Y esa llave la tiene el Jefe de Gabinete”, manifestó.

Además, agregó que: “estamos trabajando en tener una presentación coadyuvante, es decir, paralela, y que de ninguna forma obstaculiza, sino que le ayuda a un amparo contra Estado Nacional, Jefatura de Gabinete para que ya determine las partidas”.