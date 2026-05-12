Quiénes estuvieron presentes en la multitudinaria marcha universitaria en Mendoza

Más de 15.000 personas marcharon esta martes 12 de mayo por las calles de la ciudad de Mendoza en defensa de la universidad pública. La cuarta Marcha Federal Universitaria se hizo en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento que el Gobierno de Javier Milei se niega a ejecutar.

La convocatoria fue después de las 15 en el ingreso de la UNCUYO- Universidad Nacional del Cuyo- en el Parque General San Martín. La rectora de la Universidad, Esther Sánchez, pidió a las cuatro fórmulas que se presentan para las elecciones del 9 de junio que encabezaran la marcha y así fue: llevaron la bandera de arrastre. Luego, estuvo la asamblea universitaria, estudiantes, docentes, no docentes y gremios.

La rectora, además, ante la consulta de la prensa antes de que comenzara la movilización, calificó como "una provocación" la decisión del Gobierno nacional de continuar recortando fondos a las universidades públicas. "Está claro que la sociedad está acompañando la causa de la universidad y es un tema que hace rato ponemos sobre el tapete para que sea resuelto", agregó.

En ese sentido, la vicedecana de Filosofía, Viviana Ceverino, sostuvo: "Esta marcha es para defender el imperio de la ley. En este caso, de la Ley de Financiamiento Universitario. Pero vamos más allá, en la que vamos a defender un sistema democrático en el que el cumplimiento de la ley es la base de toda legitimidad".

Como estaba dispuesto, cerca de las 16 arrancó la marcha cuya bandera con el mensaje "Universidad Pública Siempre", llevaron Sánchez; el vicerrector y candidato a rector Gabriel Fidel;la decana de Ciencias Agrarias y candidata a vicerrectora María Flavia Filippini- ambos de Sumar Universidad que son el oficialismo-; y las duplas opositoras: Adriana García- Ana Sisti; Javier Ozollo- Fernanda Bernabé e Ismael Farrando- Jimena Estrella. Además, algunos decanos los acompañaron.

La idea que sea un reclamo de unidad e institucional fue respetada por la mayoría, tanto es así que Fidel se negó a responder preguntas como candidato y lo hizo sólo como vicerrector. En tanto que el lunes 11, en la previa de la marcha, Farrando presentó una acción de amparo colectiva contra el Estado Nacional pero no se refirió a la misma durante la movilización.

Luego de salir de la UNCuyo, durante el trayecto se sumaron estudiantes y gremios como La Bancaria. La columna dobló por Padre Contreras donde se encontró con la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Naturales y desde ahí se dirigió hasta los Portones del Parque para luego bajar por Emilio Civit y llegar así hasta la Plaza Independencia.

En calle Belgrano, representantes de la Universidad Tecnológica Nacional- UTN- y sindicatos se unieron, lo que hizo más multitudinaria la movilización.

Los dirigentes políticos que estuvieron en la marcha

El Gobierno de Mendoza, a través de la figura del ministro de Educación Tadeo García Zalazar, tuvo una postura en defensa de la universidad pública pero en las redes. En cambio, dos intendentes oficialistas decidieron ser parte de la movilización: por un lado, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, que esperó a la columna en calle Emilio Civit junto a su esposa.

Además, Suarez, que quiere ser gobernador el año próximo, se declaró a favor de la aplicación de la ley de financiamiento universitario como lo viene haciendo. Otro de los intendentes radicales que estuvo presente fue el jefe comunal de Junín, Mario Abed.

Intendente de Ciudad de Mendoza Marcha Universitaria (2) Maru Mena

También estuvo el subsecretario de Cultura, Diego Gareca. Además, algunos legisladores de la oposición como Lucas Ilardo y Gabriela Lizana también se acercaron a marchar. El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur (Sembrar), también estuvo presente en la manifestación.

Marcha Universitaria Mendoza (2) Maru Mena

Algunos incidentes en la marcha y un acto paralelo

En calle Belgrano, el grupo de estudiantes de Interfacultades denunció haber recibido gases lacrimógenos por parte de la policía de Mendoza. El operativo policial fue de grandes dimensiones, especialmente para custodiar que se respetara el uso de la media calzada para marchar ya que está prohibido en la provincia hacerlo en toda la calle.

Al llegar a la plaza Independencia, tanto la UNCuyo como la UTN cantaron el himno en la fuente y desconcentraron. En cambio, sindicatos como Ampros, y otros gremios y espacios cercanos al peronismo se ubicaron sobre calle Chile y además de cantar el himno leyeron palabras de repudio. En ese ámbito, Proyecto Universidad, que encabeza Ozollo como candidato, desplegó banderas e incluso, un rato antes, en los portones del parque, personas con remeras con la inscripción de la agrupación hicieron un número artístico.