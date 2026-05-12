Karina Milei ganó la pulseada, metió a Pareja en la bicameral de Inteligencia y ahora tiene poder absoluto en un área de control sobre Santiago Caputo

El diputado nacional Sebastián Pareja, referente bonaerense de La Libertad Avanza, fue designado este martes como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia. La definición confirma lo que ya se anticipaba y deja a Karina Milei al frente del cuerpo encargado de auditar el funcionamiento de la SIDE.

La elección se cerró tras semanas de tira y afloje y se resolvió con un esquema de pesos y contrapesos que dejó conformes a las distintas patas del oficialismo.

La secretaria general de la Presidencia no se movía un milímetro de su pretensión: quería a Pareja en ese sillón y a nadie más. Para que esa exigencia no rompiera la sociedad con el PRO —que también ambicionaba la presidencia—, el armado parlamentario le concedió al partido amarillo una compensación: la vicepresidencia primera, que recayó en el senador misionero Martín Goerling.

La integración final del cuerpo quedó conformada con cinco representantes libertarios: junto a Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni y César Treffinger, más los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche.

Por Unión por la Patria estarán los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez. El PRO aportará dos nombres: el ya mencionado Goerling y el diputado Cristian Ritondo.

Completan la nómina el senador radical Maximiliano Abad y las senadoras Carolina Moisés y Edith Terenzi.

La pelea de fondo: Karina Milei contra Santiago Caputo

La definición de quién manejaría la presidencia de esta bicameral —que tiene la potestad de fiscalizar el destino de los fondos reservados de la SIDE— venía siendo objeto de una disputa solapada pero intensa entre el PRO y los libertarios desde hace varios meses. Hubo, incluso, un compromiso previo que terminó roto.

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le había anticipado a Ritondo que el cargo iba a ser para él. Pero esa palabra empeñada se cayó cuando intervino Karina Milei, que ejerce sobre el riojano una influencia decisiva.

La hermana del Presidente exigió que el lugar fuera reservado para Pareja, un dirigente que responde directamente a su línea de mando.

Detrás de ese giro hay una lectura política más profunda: el creciente enfriamiento entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Hoy, el operador presidencial maneja el funcionamiento de la SIDE a través de su titular, Cristian Auguadra, y del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, que es quien tiene la llave de la caja del organismo.

Con Pareja al frente de la bicameral, la secretaria general consigue un mecanismo de control sobre los movimientos que se producen en ese terreno.

Bicameral de DNU: ningún sobresalto y un planteo del peronismo

En paralelo a la conformación de Inteligencia, este martes se constituyeron otras tres bicamerales clave del Congreso. La primera en ordenarse fue la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene a su cargo el control de los Decretos de Necesidad y Urgencia.

La presidencia quedó en manos de la libertaria María Belén Monte de Oca, en un cuerpo que durante 2024 había sido protagonista de varios choques entre la oposición y el Gobierno por el uso intensivo que la administración hizo de los DNU, debido a la minoría extrema que tenía en ambas cámaras.

La nómina completa del Senado incluye a las libertarias Monte de Oca, Patricia Bullrich y al libertario Luis Juez, la radical Gabriela Valenzuela, la salteña Flavia Royón y la peronista de Convicción Federal Carolina Moisés.

Por Diputados integran el cuerpo los libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Luis Petri, Lisandro Almirón y Giselle Castelnuovo, mientras que Unión por la Patria está representado por María Teresa García, Diego Giuliano y Vanesa Siley.

Defensor del Niño: el peronismo va a la Justicia

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes quedó con los principales cargos en manos del oficialismo.

La presidencia fue para la senadora Vilma Facunda Vedia y la vicepresidencia para el diputado Nicolás Mayoraz, ambos de La Libertad Avanza.

Seguridad Interior: doblete libertario

La cuarta bicameral constituida fue la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior. Allí, el diputado de La Libertad Avanza Santiago Pauli fue elegido como presidente, mientras que la senadora —también libertaria— María Emilia Orozco se quedó con la vicepresidencia.

Las dos secretarías quedaron repartidas entre la oposición y los aliados: la primera para la senadora Edith Terenzi, del espacio chubutense Despierta Chubut, y la segunda para el diputado de Unión por la Patria José Glinski.