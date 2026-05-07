Mesa Federal Minera: con Karina Milei al frente, el Gobierno y las provincias buscan destrabar inversiones

En medio del escándalo político judicial que atraviesa al Gobierno, la administración libertaria lanzó la Mesa Federal Minera junto a seis gobernadores.

La iniciativa, presentada en San Juan, busca articular esfuerzos entre el Estado nacional, las provincias y el sector privado para destrabar inversiones en minería.

Karina Milei encabezó la apertura del encuentro, que contó con la participación de mandatarios provinciales y referentes empresarios del sector.

El Gobierno nacional puso en marcha este jueves en San Juan la Mesa Federal Minera, un ámbito de articulación público-privada que busca traccionar inversiones en el sector y consolidar a la actividad como uno de los motores económicos del país. La presentación replica el esquema que ya se utilizó con otros recursos estratégicos como el cobre y el litio.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reunió a seis gobernadores: Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El RIGI y la Ley de Glaciares, en el centro de la estrategia

Durante la jornada, los participantes pusieron el foco en las herramientas regulatorias que, según afirmaron, vienen consolidando un marco más amigable para la inversión minera.

Entre ellas, destacaron especialmente el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y los cambios introducidos en la Ley de Glaciares.

Los números expuestos en el encuentro dan cuenta del volumen comprometido: el RIGI ya concentra proyectos mineros por US$42.000 millones, de los cuales seis fueron aprobados y representan desembolsos por más de US$7.188 millones.

A esto se suma una proyección ambiciosa: las exportaciones del sector podrían trepar hasta los US$20.000 millones hacia 2035 bajo el nuevo marco normativo.

La comparación con Chile que marcó Karina Milei

La Secretaria General de la Presidencia fue una de las voces más fuertes durante la apertura. "Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería.

Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo", lanzó.

Para reforzar el diagnóstico, recurrió a una comparación directa con el país vecino: "Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares.

Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos".

El reclamo de los gobernadores: que las inversiones se traduzcan en empleo

Desde el lado provincial, el anfitrión Marcelo Orrego repasó el camino recorrido en los últimos dos años. "Hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país", sostuvo el sanjuanino, quien remarcó que "la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica".

Pero también marcó la cancha sobre el próximo paso: "Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino".

"De país con minería a país minero"

El ministro del Interior, Diego Santilli, también participó del encuentro y planteó la necesidad de un cambio cualitativo en la matriz productiva.

"El Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado", afirmó, y valoró el acompañamiento transversal de las provincias y del empresariado.

Su síntesis fue contundente: "La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero".

La mirada del sector privado

Por las cámaras empresarias habló Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). El dirigente identificó tres factores que, a su criterio, abrieron un escenario inédito para la actividad: "En los últimos años la Argentina logró tres hitos que posibilitaron que la minería se encuentre en un momento bisagra para su desarrollo: ordenamiento macroeconómico, la puesta en marcha del RIGI y la modificación de la ley de Glaciares".

Cacciola fue más allá y planteó que esos elementos "generaron un escenario ideal para la llegada de inversiones y nuevos proyectos". Y cerró con una definición sobre los próximos desafíos: "Ahora es tiempo de la gente y del empleo. Esos son los objetivos que siguen en este camino de desarrollo de la minería".

Quiénes participaron del encuentro

Por el Gobierno nacional asistieron, además de Karina Milei y Diego Santilli, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

También estuvo presente una nutrida representación legislativa, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los diputados Gabriel Bornoroni (Córdoba), Nicolás Fernando Mayoraz (Santa Fe) y Fernanda Ávila (Catamarca), y los senadores Bruno Olivera (San Juan), Flavio Fama (Catamarca) y Flavia Royón (Salta).

Por el ámbito judicial participó Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. En representación del sector sindical, asistieron Héctor Laplace (Asociación Obrera Minera Argentina) y Gerardo Martínez (UOCRA).

Por el empresariado, encabezó la delegación la cúpula de la CAEM, con representantes de compañías como Glencore Pachón, Minera del Altiplano, Argentina Fortescue, Mansfield Minera y Andes Corporación Minera, entre otras.