Exclusivo MDZ: la conversación entre Patricia Bullrich y Javier Milei por Manuel Adorni antes de la rebelión bullrichista

Algo se rompió, algo hizo crack. Patricia Bullrich se animó a desafiar a los hermanos Milei y se despegó completamente de la decisión de bancar a Manuel Adorni . La jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado se comunicó con el presidente el lunes pasado en una conversación breve, donde le dejó en clara su postura.

" Hay que terminar con esto cuanto antes porque paraliza toda la gestión del Gobierno, y la única forma es corriendo a Manuel (Adorni) ", le advirtió Bullrich en una conversación telefónica. Ese día la exministra de Seguridad terminó su recorrido por Chile. En paralelo, ese mismo día Karina Milei pasó horas en el despacho de Martín Menem de la Cámara de Diputados reunida con legisladores libertarios, donde criticó a la senadora por no defender la reforma política que impulsa el Gobierno. Algo ya se había roto.

" Yo le creo, no le voy a soltar la mano ", le contestó el presidente en esa conversación de menos de un minuto, según pudo reconstruir MDZ . "El problema no es si le creés o no, es que tenés el Gobierno parado en todos los frentes y siguen apareciendo cada vez más cosas ", replicó Bullrich.

Milei se mantuvo firme en su posición de no remover al funcionario y la conversación no terminó de la mejor forma. El León ya no estaba abrazando al Patito. "Si Javier te cree, no te va a abandonar, aunque muera en el intento", deslizó una fuente cercana al presidente Milei.

El argumento de Patricia Bullrich para expulsar a Manuel Adorni

Resulta llamativo que Bullrich recién ahora quiera eyectar a Adorni del gabinete. Hace una semana fue una de las funcionarias que se sentó a defenderlo en la Cámara de Diputados. En ese momento ya había 500 mil dólares que el funcionario había gastado, según el expediente judicial, que no podía demostrar. "Él nos había dicho que no iba a aparecer nada más y ahora salió la mega casa que se hizo", explicaron desde el entorno de la senadora.

El argumento de Bullrich para soltar a Adorni es parecido al que en su momento primó a la hora de borrar a José Luis Espert de la campaña electoral de 2025: "A esta altura no importa si es mentira o verdad, es un escándalo que nos está complicando más de lo previsto y hay que dar un golpe de timón para frenar".

Bullrich y Karina Milei en el teatro. Foto: NA Bullrich y Karina Milei en el teatro. Foto: NA

En aquella oportunidad, Bullrich también fue de las primeras en pedir la remoción del candidato Espert en medio del escándalo por el financiamiento narco de Fred Machado. A los pocos días, la candidatura del diputado fue dada de baja y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con Diego Santilli a la cabeza, dio vuelta la elección.

"Acá es lo mismo. Suben los bonos, baja el riesgo país, baja la inflación, el dólar está estable, el campo con cosecha récord, pero solo se habla de una cascada en Exaltación de la Cruz", renegó uno de los colaboradores de Bullrich.

La carta de Bullrich para no sufrir la guillotina de Karina Milei

La diferencia entre este caso y el anterior es que Adorni, a diferencia de Espert, cuenta con la venia de El Jefe, quien decide por dónde pasa la guillotina libertaria, quién está adentro y quién está afuera. Bullrich ya se ganó la enemistad de Karina Milei. Y nadie debería sorprenderse si para la exministra de Seguridad corre la misma suerte que tuvo Victoria Villarruel, Marcela Pagano, Diana Mondino y otra cantidad de funcionarias mujeres a las que la hermana del presidente eliminó del Gobierno.

Sin embargo, Bullrich cuenta con una carta que ninguno de los funcionarios que sufrieron el veto de Karina Milei tenía: diputados y senadores propios. "Si Karina la expulsa a Patricia, el Gobierno no saca una ley más", señalaron desde el entorno de Bullrich.

Patricia Bullrich adosó a La Libertad Avanza una decena de diputados que fueron clave para que el bloque que preside Gabriel Bornoroni (Córdoba) alcanzara la primera minoría. Este mismo espacio, de un momento a otro, puede disolverse, armarse en un bloque aparte y dejar que Unión por la Patria tenga mejores posiciones en el Congreso.

Lo mismo puede ocurrir en el Senado, donde Bullrich preside la bancada oficialista de 21 miembros, pero muchos de ellos llegaron bajo su ala. Estos también podrían irse y dejar a La Libertad Avanza reducida a un grupo de legisladores inexpertos intentando defender un Gobierno en un Congreso que será más leonino de lo previsto.

Mientras tanto, el Gobierno ratifica a Adorni en el cargo de jefe de Gabinete, pero Bullrich, que cuenta con una carta extra para no ser vetada por Karina Milei, empieza a tomar distancia.