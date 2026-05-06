Milei defendió a Adorni y aseguró que presentará su declaración jurada antes del 31 de julio

Javier Milei respaldó a Manuel Adorni, confirmó que presentará su declaración jurada antes del 31 de julio y descartó su salida.

El presidente Javier Milei salió a respaldar públicamente a Manuel Adorni luego de la polémica generada por el pedido de Patricia Bullrich para que el jefe de Gabinete presente “de inmediato” su declaración jurada. El mandatario aseguró que el funcionario ya tiene preparada la documentación y anticipó que será presentada antes del 31 de julio, fecha límite establecida.

“Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema”, afirmó Milei durante una entrevista con LN+. Además, sostuvo que el funcionario busca adelantarse al vencimiento del plazo para terminar con las acusaciones y cuestionamientos que surgieron en los últimos días.

El Presidente también apuntó contra quienes impulsan sospechas sobre Adorni y consideró que existe una campaña en su contra. “El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia, como hacen regularmente, con juicios sumarísimos y condenas mediáticas”, expresó.

Pese a las declaraciones de Bullrich, Milei aclaró que no hubo conflicto interno con la ministra de Seguridad y reveló que el tema había sido conversado previamente. “No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia”, aseguró.

Además, fue contundente al descartar cualquier posibilidad de apartar a Adorni del Gobierno. “Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien”, remarcó. Según explicó, la documentación presentada por el funcionario “estaba en orden” y no encontró ninguna irregularidad.