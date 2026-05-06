Por qué el escándalo de una cascada en una piscina ha puesto en aprietos a Javier Milei en Argentina

Esta semana el diario británico Financial Times , especializado en temas económicos y políticos, puso en evidencia que la popularidad del presidente argentino, Javier Milei, es la más baja desde que inició su gobierno en diciembre de 2023.

La encuesta que reveló la caída en el apoyo social del mandatario fue hecha por la firma Atlas Intel y revela que 63% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial.

De acuerdo a los analistas, además de la crisis económica en la que la caída del consumo y el aumento de la inflación presionan la gestión de austeridad proclamada por el gobierno, los escándalos de corrupción están minando la confianza en el llamado gobierno libertario.

Especialmente en relación a un nombre: Manuel Adorni, el jefe de gabinete y vocero del gobierno de Milei, quien ha estado envuelto en una serie de acusaciones por enriquecimiento ilícito que no han parado de generar titulares en los medios locales e internacionales.

Esta semana, por ejemplo, Matías Tabar, un contratista especializado en reformas del hogar, declaró en una investigación judicial que Adorni le había pagado, en efectivo y en dólares, cerca de US$250.000 para hacer obras en una vivienda ubicada en un conjunto residencial exclusivo en el oeste de Buenos Aires.

La reforma incluía una piscina hecha en mármol y con una cascada, que se abonó en efectivo sin que se presentara un recibo de pago.

Getty Images Manuel Adorni es actualmente el jefe de gabinete del gobierno de Milei.

A esta denuncia se suman la de un viaje en jet privado a la ciudad uruguaya de Punta del Este, el viaje de su esposa Bettina Angeletti a Nueva York en el avión presidencial en medio de una misión oficial y otros gastos que, de acuerdo a la investigación judicial que se adelanta, no corresponden con el nivel de sueldo oficial del jefe de gabinete.

A pesar de estas denuncias, tanto Javier Milei como su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, han expresado su apoyo sin reservas a Adorni, quien niega cualquier actuación ilícita y afirma que está a las órdenes de la justicia.

La semana pasada, tanto los hermanos Milei como otros integrantes del gabinete de gobierno acompañaron al funcionario investigado al Congreso para apoyarlo en su exposición ante los legisladores.

Más allá de las mediciones de popularidad en baja, diarios locales han puesto en evidencia el malestar que la situación de Adorni ha causado en el interior del gobierno, donde señalan que la agenda de la Casa Rosada se ha visto ensombrecida por un escándalo que no termina.

"Pero lo que nadie en el gabinete se anima a decir en público o a los propios hermanos Milei es que el caso 'ya lleva dos meses con la agenda completamente tomada' y 'sin poder salir de ahí' para un gobierno que necesita activar su gestión", señala la periodista Cecilia Deviana, del diario argentino La Nación.

El caso Adorni

Hasta 2023 Manuel Adorni fue un periodista radial y columnista de periódicos en Argentina, con algunas incursiones menores en política. Cuando Milei se convierte en presidente, le ofrece el puesto de vocero oficial del recién ascendido gobierno.

Su estilo virulento, cuestionado muchas veces por sus ataques a la prensa, lo convirtió en una de las figuras centrales del entorno mileísta, junto al asesor presidencial Santiago Caputo.

En octubre de 2025, tras la victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas, Adorni fue nombrado jefe del gabinete, uno de los puestos más importantes dentro del Ejecutivo argentino.

Sin embargo, en marzo de este año, una publicación puso en evidencia que su esposa había viajado junto al funcionario en el avión presidencial en una misión oficial a Nueva York, sin tener ningún cargo dentro del gobierno que justificara su presencia.

Eso hizo que se le iniciara una investigación por uso indebido de bienes del Estado.

"Fue una mala decisión, una pésima decisión. Más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado, yo no advertí el error y por eso pido disculpas", le dijo por entonces Adorni al diario La Nación.

Eso también abrió una caja de Pandora. Pocos días después, un diario local publicó un informe que mostraba, con video incluido, un viaje de Adorni a la ciudad uruguaya de Punta del Este -reconocida como un destino exclusivo para las vacaciones estivales- en jet privado y junto a su familia.

Getty Images El apoyo de Milei a Adorni ha sido total, pero eso le estaría costando el apoyo popular.

La revelación hizo que se iniciara otra investigación en su contra, esta vez por enriquecimiento ilícito. De acuerdo a la congresista Marcela Pagano, exaliada de Milei que ahora está en la oposición, Adorni no tendría cómo justificar esos gastos en su rol de funcionario del Estado.

Poco después se reveló que el viaje lo había subvencionado un productor televisivo amigo de Adorni.

Pero cuando el escándalo parecía mermar, aparecieron las reformas en su vivienda, ubicada en un exclusivo barrio cerrado en el oeste del conurbano bonaerense, conocido como Indio Cuá. De acuerdo a los documentos publicados por el ente acusador encargado del caso, se investiga cómo Adorni puede justificar números que alcanzan ya los US$800.000, entre deudas y gastos.

Su sueldo oficial, de acuerdo a la Presidencia de la Nación, es de 7,1 millones de pesos argentinos, que equivalen a unos US$5.000.

En esos gastos se incluyen los que señala el contratista Tabar en su declaración de esta semana, donde además de las reformas en mármol a la piscina y la cascada se realizaró una larga lista de trabajos de remodelación: de la entrada y una pérgola, la construcción o modificación de la galería, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, nuevo revestimiento exterior, colocación de nuevas puertas, mejoras en escalera y reforma total de la parrilla

Dentro de la causa también está la compra de un apartamento en la Ciudad de Buenos Aires por un valor cercano a los US$230.000, de los cuales Adorni pagó US$30.000 y el resto fue acordado a pagar sin intereses con las dueñas del lugar.

Frente a esto, Adorni señaló en una entrevista radial que la causa judicial "no tiene gollete (sentido alguno), donde hay un montón de mentiras y conclusiones equivocadas".

El efecto en el gobierno

El presidente argentino ha sido férreo en su defensa de uno de sus principales alfiles.

En las últimas horas atacó la declaración de Tabar. Un post en la red X de un partidario de Milei que decía "Me parece que se viene el falso testimonio. 10 años de cárcel tiene quien perjudica con mentiras al investigado en una causa. Veremos", fue retuiteado por el mandatario.

Sin embargo, el caso Adorni ya ha hecho sentir sus efectos en los índices de aprobación del presidente: de acuerdo a Atlas Intel, es de apenas 35%, el más bajo desde que inició su mandato.

La publicación especializada The Economist también puso su mirada en Argentina a partir de estos hechos y, en su artículo titulado "Milei está en serios problemas", señaló que además del escándalo con la criptomoneda "$LIBRA" - en el que se vio involucrado directamente y terminó afectando a miles de inversionistas-, el caso con el jefe de gabinete estaría teniendo un efecto en una sociedad ya jaqueada por los problemas económicos.

Getty Images En Argentina la población señala que la economía no está en su mejor momento, lo que agrava el apoyo a Milei.

Según el artículo, "los argentinos parecen estar aún más molestos" por el caso Adorni. Y añade: "Podrían ignorar las acusaciones de corrupción si la economía estuviera en auge. Pero no es así".

Analistas locales también señalan que el apoyo férreo de los Milei a Adorni podría pasar una factura muy seria a sus aspiraciones políticas.

"Milei venía a combatir a 'la casta' (como se refiere el mandatario al establishment político). Y es allí donde el caso Adorni se vuelve especialmente corrosivo. Es una mancha sobre aquellos que se presentaron y pidieron el voto en nombre de un discurso y un accionar inmaculado", señaló el analista político Carlos Pagni en su columna semanal del canal La Nación +.

"Hoy el gobierno debe lidiar con el malhumor del electorado", concluyó.

BBC

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FUENTE: BBC