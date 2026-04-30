Escándalo en JP Morgan: una ejecutiva habría drogado, acosado y abusado sexualmente a un empleado

Una ejecutiva de alto nivel de JP Morgan , identificada como Lorna Hajdini, fue denunciada por un empleado por abuso sexual el pasado 27 de abril. El Tribunal Supremo del Condado de Nueva York recibió la demanda del subordinado a Hajdini que lo habría obligado a mantener relaciones sexuales bajo amenazas de perjudicar su carrera laboral.

El Tribunal de Nueva York recibió el caso del empleado que fue abusado sexualmente por su jefa en JP Morgan.

El Tribunal Nueva York se ha ocupado de los casos de corrupción.

El Tribunal Nueva York se ha ocupado de los casos de corrupción. Foto: Efe.

Siguiendo la denuncia formulada por la víctima, Lorna Hajdini lo habría drogado con el fin de someterlo a abuso sexual. Este tipo de crímenes habrían comenzado durante la primavera de 2024, momento en el que ambos comenzaron a trabajar juntos en JP Morgan.

Durante todo el tiempo que duraron los abusos, también se dieron insultos racistas y amenazas con perjudicar su trabajo en la empresa si él decidía rechazar tener relaciones sexuales con Hajdini.

Por otro lado, la abusadora reconoció haberlo drogado con el objetivo de facilitar el abuso sexual en repetidas ocasiones, incluso hasta el punto de haberlo regañado en una oportunidad ya que la víctima lloró mientras ella abusaba de él.

El comienzo de los abusos

De acuerdo con el reporte presentado ante los Tribunales de Nueva York, Lorna Hajdini habría hecho su primer avance sobre su empleado cuando dejó caer una pluma y, al levantarla, lo apretó de la pantorrilla.

“¿Jugaste al baloncesto en la universidad?", le habría insinuado la ejecutiva de JP Morgan, "me encantan los jugadores de baloncesto… me ponen cachonda”, dijo.

Tras comentarios insinuantes de la directora, Hajdini aumentó la intensidad de sus avances hasta terminar proponiendole tener relaciones sexuales. El hombre identificado como asiático se negó, por lo que en ese momento su jefa le advirtió en forma de amenaza que “si no te acuestas conmigo pronto te voy a arruinar…nunca lo olvides, eres mío”.

A su vez, según la denuncia, la ejecutiva del banco le propuso sexo oral con comentarios rascistas, entre los que figuran “¿sexo oral de cumpleaños para el chico moreno? Mi pequeño chico moreno”.

Acoso hasta en su casa y frente a su esposa

Según el testimonio de la víctima, la mujer se habría presentado sin invitación en su domicilio, donde protagonizó una escena de acoso que incluyó tocamientos y expresiones de carácter racista dirigidas a la esposa del denunciante.

“Apuesto a que tu pequeña esposa asiática, cabeza de pez, no tiene estos cañones”, le habría dicho mientras se quitaba la camisa, de acuerdo con la denuncia.

El trabajador sostuvo además que, en reiteradas ocasiones, intentó rechazar los avances de su superior. Sin embargo, afirmó que Hajdini se valía de su posición jerárquica para presionarlo y amenazarlo con perjudicar su carrera profesional.

“¡Eres mío! Te haré pagar… ¿Crees que vas a estar en buena posición si no me tienes de tu lado? ¿De verdad crees que la gerencia quiere que un chico indio moreno lidere las organizaciones? Si no me follas hasta dejarme sin aliento esta noche sabotearé tu ascenso”, habría sido una de las frases más intimidantes.

El denunciante también aseguró que, hacia finales de 2024, intentó cambiar de trabajo para alejarse de la situación. No obstante, sostuvo que sus oportunidades laborales fueron bloqueadas por la propia ejecutiva, lo que agravó aún más el contexto de hostigamiento.