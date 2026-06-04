JP Morgan apuesta por Argentina y prevé una ola de inversiones en los próximos años.

El economista jefe para Sudamérica de JP Morgan Chase , Diego Pereira, aseguró que Argentina atraviesa una etapa clave para consolidarse como un destino atractivo para las inversiones de largo plazo . Según explicó, el interés de los mercados internacionales ya no se concentra únicamente en el sector financiero, sino que comienza a expandirse hacia actividades productivas vinculadas con la economía real .

Para el especialista, uno de los factores más valorados por los inversores fue la rapidez con la que el gobierno de Javier Milei corrigió el déficit fiscal y logró sostener el ordenamiento de las cuentas públicas a pesar de los desafíos económicos y políticos que enfrentó el país.

En relación con el mercado cambiario, Pereira sostuvo que las proyecciones de la entidad ubican al dólar entre los $1.550 y $1.600 hacia finales de 2026 . Además, consideró que el Banco Central se encuentra cerca de alcanzar las metas de acumulación de reservas previstas para este año.

El economista también remarcó que la estabilidad fiscal será determinante para continuar reduciendo las vulnerabilidades financieras y mejorar la percepción de riesgo de Argentina frente a los mercados internacionales.

Respecto del riesgo país, Pereira señaló que Argentina aún enfrenta desafíos vinculados al perfil de vencimientos de deuda y a las necesidades de financiamiento futuras. Sin embargo, estimó que podría acercarse gradualmente a los niveles promedio observados en otras economías latinoamericanas si mantiene el rumbo de las reformas y la disciplina fiscal.

Según explicó, la confianza de los inversores dependerá en gran medida de la capacidad del Gobierno para sostener la estabilidad macroeconómica y avanzar en medidas que impulsen el crecimiento de largo plazo.

Cuántas inversiones podrían llegar a Argentina

Uno de los puntos más destacados del análisis fue la estimación sobre el ingreso de capitales. De acuerdo con los cálculos de JP Morgan, la inversión extranjera directa podría representar entre tres y cuatro puntos del Producto Interno Bruto por año durante los próximos cinco o seis años.

Pereira destacó que actualmente los sectores de energía y minería son los principales motores de ese interés, aunque prevé que la llegada de inversiones se extienda progresivamente a otras actividades económicas a medida que se consolide el proceso de estabilización.

Las reformas que siguen observando los mercados

El economista sostuvo que todavía existe margen para profundizar reformas destinadas a mejorar la productividad y aumentar la competitividad de la economía argentina. En particular, señaló que los procesos de desregulación y apertura económica pueden favorecer la creación de empleo formal y atraer nuevos proyectos de inversión.

Asimismo, remarcó que los inversores internacionales seguirán observando con atención la continuidad de reglas estables, la seguridad jurídica y el respaldo político a las políticas económicas implementadas por el Gobierno.

Energía, minería y crecimiento económico

Según las proyecciones de JP Morgan, la combinación de estabilidad macroeconómica, recursos naturales estratégicos y reformas orientadas al mercado podría convertir a Argentina en uno de los principales destinos de inversión de la región durante los próximos años.

Para Pereira, el creciente interés de empresas internacionales vinculadas a sectores productivos representa una señal positiva, ya que refleja expectativas de desarrollo sostenido más allá de los movimientos financieros de corto plazo.