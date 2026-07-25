Más allá de la rentabilidad: las 6 claves para invertir en ladrillos

Invertir en real estate sigue siendo, en la Argentina y en el mundo, una de las formas más elegidas para preservar valor en el tiempo. No siempre es la inversión más dinámica ni la que promete la rentabilidad más rápida.

Ahí está parte de su fortaleza: frente a escenarios económicos cambiantes, mercados volátiles o instrumentos financieros difíciles de anticipar, el inmueble ofrece algo que muchos inversores siguen buscando: respaldo tangible, horizonte de largo plazo y mayor previsibilidad.

Es una inversión que se construye con paciencia, con criterio y con una mirada puesta más allá de la coyuntura. Puede no tener la velocidad de otros activos, pero históricamente ha demostrado una capacidad muy valiosa: atravesar ciclos, conservar valor y convertirse en un patrimonio concreto.

Ahora bien, eso no significa que cualquier inversión inmobiliaria sea buena por definición. El real estate puede ser una gran decisión, pero no todas las oportunidades son iguales. La diferencia entre una inversión sólida y una promesa atractiva está en entender qué factores intervienen: quién construye, cómo se financia, qué calidad se entrega, qué demanda real existe y qué acompañamiento recibe el inversor una vez que firma.

Por eso, cuando alguien decide invertir en Real Estate debe poner en foco en todos estos aspectos antes de ver la rentabilidad prometida.

Invertir en real estate sigue siendo, en la Argentina y en el mundo, una de las formas más elegidas para preservar valor en el tiempo. Archivo.

La ubicación

La ubicación es probablemente el factor más determinante en cualquier inversión inmobiliaria, y va mucho más allá de si el barrio "suena bien". Lo que hay que analizar es la conectividad real del punto —acceso a transporte, arterias principales, tiempo a centros de empleo—, la infraestructura disponible y proyectada en la zona, y la tendencia de valorización del área en los últimos años.

También importa el entorno inmediato: qué hay en las cuadras cercanas, qué proyectos se están desarrollando alrededor y si la zona está en proceso de consolidación o ya llegó a su techo de valor. Un activo bien ubicado en un barrio en expansión puede superar en rentabilidad a uno mejor terminado en una zona estancada. La ubicación es el único componente del proyecto que no se puede cambiar una vez que invertiste.

La constructora

La constructora es tan importante como el arquitecto y el desarrollador, porque es quien materializa todo lo que está prometido en el proyecto. Los aspectos clave por analizar son: su experiencia en proyectos de similar escala y tipología, el cumplimiento de plazos en obras anteriores y la calidad de terminaciones en edificios ya entregados.

También conviene revisar si tiene causas judiciales por defectos constructivos, cómo responde ante reclamos de garantía y si trabaja con subcontratistas propios o terceriza todo, lo que impacta directamente en el control de calidad. En muchos casos el developer y la constructora son la misma empresa o tienen una relación histórica, lo que puede ser una ventaja si el track record es sólido, o una señal de alerta si hay conflictos de interés sin control externo.

En definitiva, una mala constructora puede arruinar un buen proyecto: es el eslabón donde la promesa se convierte —o no— en realidad.

Estudio y proyecto de arquitectura

El estudio de arquitectura a cargo de un proyecto es un indicador clave que muchos inversores subestiman. Un estudio con trayectoria aporta estándares constructivos probados, cumplimiento de plazos y, en segmentos premium, impacto directo en el valor de reventa y la liquidez del activo.

Para analizarlo correctamente, hay que revisar los proyectos previos del estudio y su estado actual, comparar renders anteriores con el producto final entregado, verificar si el arquitecto es el diseñador conceptual o solo el director de obra, y evaluar si tiene experiencia en la tipología específica del proyecto.

Además, el estudio que elige el desarrollador refleja cuánto está dispuesto a invertir en producto: si ahorra en arquitectura probablemente ahorra en otras cosas también. En definitiva, el arquitecto no garantiza el éxito de la inversión, pero es un proxy confiable de la seriedad y el posicionamiento del proyecto.

La ubicación es probablemente el factor más determinante en cualquier inversión inmobiliaria. Archivo.

Además del estudio, el proyecto en sí también merece análisis propio. La distribución funcional de las unidades, la eficiencia de superficies, la calidad de los materiales especificados, la orientación del edificio y el aprovechamiento de luz natural son aspectos que impactan directamente en la experiencia del usuario final y, por ende, en el valor del activo.

Además, vale revisar si el proyecto tiene coherencia entre el programa propuesto y el contexto urbano donde se implanta, y si los amenities o espacios comunes están bien resueltos o son un costo de mantenimiento sin valor real. Un buen proyecto arquitectónico no es solo estética: es funcionalidad, eficiencia y sustentabilidad en el tiempo.

El desarrollador

La desarrolladora es el actor central de toda la operación: es quien concibe el proyecto, contrata al arquitecto, elige la constructora y, en definitiva, es con quien el inversor firma. Por eso su análisis es crítico. Los aspectos clave a revisar son su trayectoria y cantidad de proyectos entregados, si cumplió los plazos prometidos, cómo resolvió los problemas que surgieron en obras anteriores y qué reputación tiene entre compradores e inversores que ya operaron con ella.

También hay que entender su solidez financiera: una desarrolladora subcapitalizada puede frenar una obra ante cualquier imprevisto. Otro punto relevante es si tiene estructura propia o si arma equipos proyecto a proyecto, lo que impacta en la consistencia y el control.

En resumen, podés tener el mejor arquitecto, la mejor ubicación y un proyecto impecable, pero si la desarrolladora no tiene espalda ni reputación, el riesgo de la inversión sube considerablemente.

El precio y la rentabilidad esperada

Antes de cualquier decisión, el precio por m² del proyecto tiene que compararse con el mercado real de la zona: qué se está vendiendo, a qué valores y en qué condiciones. Un precio por debajo del mercado puede ser una oportunidad o una señal de alerta; uno por encima necesita justificación concreta en diferenciación de producto, ubicación o momento de compra.

Pero el precio de entrada es solo la mitad del análisis: la otra mitad es la rentabilidad esperada. Si el destino es la renta, hay que estimar el valor de alquiler real en la zona para esa tipología, calcular la renta bruta anual sobre el capital invertido y descontar los costos de mantenimiento, expensas e impuestos para llegar a la renta neta.

Con ese número se puede estimar el payback, es decir, en cuántos años el activo se paga solo. Si el destino es la reventa, hay que proyectar la plusvalía esperada en base a la tendencia de la zona y el momento de entrada. Sin estos cálculos sobre la mesa, cualquier decisión de inversión es intuición disfrazada de análisis.

El momento de la obra

El punto del ciclo en el que se ingresa a un proyecto define tanto el riesgo como el potencial de retorno. Entrar en pozo —cuando el proyecto está aprobado pero la obra no comenzó— es la instancia de mayor riesgo y, en contrapartida, la que ofrece el precio más bajo y el mayor potencial de valorización.

A medida que la obra avanza, el riesgo de no entrega disminuye pero el precio sube y el margen se reduce. Comprar con obra terminada es la opción más segura pero la menos rentable para quien busca capturar plusvalía. Cada etapa tiene un perfil distinto que debe alinearse con el objetivo y el horizonte temporal del inversor: no es lo mismo alguien que busca maximizar retorno asumiendo riesgo que alguien que quiere certeza de entrega en el corto plazo.

Entender en qué momento del ciclo se está comprando, y por qué ese momento es coherente con la estrategia propia, es parte fundamental del análisis.

* Manuel Valdes, director comercial de CRIBA Real Estate