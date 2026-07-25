El segundo de Caputo dijo que la economía argentina "rompió el techo" de crecimiento

El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó hoy el desempeño sostenido de la actividad económica argentina, atribuyéndolo al programa de estabilización y reformas implementado.

En un extenso posteo en su cuenta de X, el segundo de Luis Caputo planteó que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) está captando “mucho ruido” como consecuencia de “una economía que está cambiando rápidamente por el programa de estabilización y las reformas” de Javier Milei.

“La volatilidad de los datos mensuales más que se duplicó desde 2024 a lo que va de 2026. La desviación estándar pasó de 0,9 en 2024 y 1,2 en 2025 a 2,2 en 2026. Saltos mensuales de +3% que vimos en 2026 implican que, en el lapso de 30 días, la economía cayó a una tasa anual de 30%; al mes siguiente creció a una tasa anual de 43%, para colapsar de nuevo al mes siguiente”.

Daza explicó que la solución para explicar el crecimiento real de la economía se basa en el índice de la serie tendencia-ciclo, el cual quita los factores de estacionalidad. El secretario de Política Económica sostuvo que, entre los economistas, la variación real se mide en el índice mes a mes.

¿Por qué se rompió el termómetro ahora? Es común en economías en transición: cuando cambia el sistema en que opera la economía, las estadísticas inicialmente miden una economía que ya cambió y a agentes que se comportan distinto que en el pasado. Les ocurrió a muchos países que pasaron por procesos de estabilización y reformas. El indicador que elimina el ruido mes a mes es la “tendencia-ciclo”. Pueden usarse otros promedios móviles para cancelar el ruido, pero la tendencia-ciclo es la medida más útil: además de la estacionalidad, elimina los componentes irregulares como huelgas y otros”.

En ese sentido, Daza afirmó que la economía consigna una expansión de 26 meses consecutivos, con un crecimiento acumulado de 2,5% en los últimos doce meses en donde “Argentina rompió con la tendencia de los 15 años anteriores”.

“Entre 2011 y 2024 la economía prácticamente no creció. Con una población que aumentó cerca de 14%, cada argentino produce hoy aproximadamente 10% menos que en 2011 (el modelo de la Argentina productiva)”.

El viceministro de Economía afirmó que “la economía rompió ese techo”, dado que en 2025 la serie alcanzó su máximo histórico y 2026 “será el segundo año consecutivo en superarlo”.

“Y esta vez, ese máximo de producción lo alcanzamos con superávit fiscal, sin emisión, con superávit externo y con el Banco Central comprando récord de reservas”, concluyó.