Quién es Lorna Hajdini, la directora ejecutiva de JP Morgan acusada de abusar brutalmente a un empleado

El sector financiero se encuentra conmocionado tras la divulgación de una denuncia legal que involucra a Lorna Hajdini , una alta ejecutiva de JP Morgan Chase . Las acusaciones describen un patrón de conducta inapropiada que incluye el uso de drogas facilitadoras de agresión sexual y represalias profesionales.

Lorna Hajdini , de 37 años, se desempeña como Directora Ejecutiva en la división de Finanzas Apalancadas (Leveraged Finance) de JP Morgan Chase . Según los registros de la demanda, esta mujer ascendió a un puesto de mayor jerarquía en abril de 2024, momento en el cual, según el demandante, comenzaron los incidentes de abuso. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la ejecutiva permanece empleada en la institución bancaria.

La postura de la defensa y de la entidad bancaria es de rechazo absoluto:

Los abogados de Hajdini declararon que ella niega categóricamente todas las acusaciones, afirmando que nunca ha estado en los lugares donde supuestamente ocurrieron los hechos ni ha mantenido conducta inapropiada alguna.

todas las acusaciones, afirmando que nunca ha estado en los lugares donde supuestamente ocurrieron los hechos ni ha mantenido conducta inapropiada alguna. Por su parte, el JP Morgan Chase asegura haber realizado una investigación interna que no halló evidencia que respalde las quejas. Además, un portavoz señaló que el demandante se negó a cooperar con dicha investigación o a proporcionar hechos centrales para sus alegatos.

¿Qué pasó con la víctima tras el presunto acoso?

El demandante, quien ingresó a la firma como Director/Vicepresidente Senior en marzo de 2024, abandonó la empresa a finales de ese mismo año. En este marco, alegó que, tras presentar una queja formal ante Recursos Humanos en mayo de 2025, sufrió represalias, incluyendo llamadas amenazantes anónimas y amenazas de contactar al servicio de inmigración (ICE).

Actualmente, la víctima busca una indemnización por pérdida de ingresos, daño reputacional y angustia emocional. Cabe destacar que el documento legal fue retirado recientemente para realizar "correcciones" y aún no se ha fijado una fecha para el juicio.