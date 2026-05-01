Estados Unidos reanuda vuelos comerciales a Venezuela tras siete años

Estados Unidos ha reanudado este jueves los vuelos comerciales hacia Venezuela tras siete años de parón en el marco de la nueva dinámica diplomática entre ambos países tras el arresto a principios de enero del mandatario Nicolás Maduro , tras orden al respecto de Donald Trump .

"American Airlines ha reanudado los vuelos directos desde Estados Unidos a Venezuela por primera vez en siete años. Esto no sería posible sin el valiente liderazgo del presidente Trump en la Operación Resolución Absoluta", ha señalado la Casa Blanca en un mensaje difundido en redes sociales.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, ha calificado de "histórico" el paso dado por Washington.

"Esto implica una gran oportunidad económica para Estados Unidos y Venezuela", ha expresado después de que un primer avión despegase desde el Aeropuerto Internacional de Miami en dirección al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía.

La detención de Maduro en Estados Unidos, desembocó en nuevas reglas entre Estados Unidos y Venezuela. Foto Efe

Primer vuelo a Estados Unidos

A su vez, ya se dioi el primer vuelo desde Caracas, Venezuela hasta Miami, Estados Unidos.

Los pasajeros del primer vuelo comercial directo de Venezuela a Estados Unidos expresaron este jueves su alegría a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, donde destacaron que la reapertura de esta ruta después de siete años "hace que Venezuela no se sienta tan lejos". Efe