"A Estados Unidos no le interesa la democracia en Venezuela": la mirada de Lourdes Puente sobre la caída de Maduro

La captura del presidente de Venezuela Nicolás Maduro llevada adelante por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump desató una intensa polémica entre los distintos analistas internacionales del mundo.

"Están los que se paran en la indignación que les causa la intervención de Estados Unidos y la violación a la soberanía, y los que se paran en la violación del dictador Maduro y el no reconocimiento de su derrota electoral", afirma la politóloga y directora de la Escuela de Política y Gobierno en la Universidad Católica Argentina, Lourdes Puente.

De acuerdo con la especialista, las distintas miradas en relación a lo sucedido dependen de lo que resulta "más indignante", como quienes se indignan por el precedente que esta operación militar deja para el orden internacional, erosionando el respeto a fronteras y legalidad internacional, o quienes se indignan por la violación del voto popular por parte de Maduro, sumado a las torturas y vejaciones a la democracia venezolana por parte del regimen.

Siguiendo a la directora de a Escuela de Política y Gobierno en la UCA, la caída de Maduro deja innumerables incertidumbres, entre ellas qué sucederá con las autoridades de Venezuela.

"No sé si los venezolanos van a tener el país que sueñan", indica Puente, "pero creo que había mucha gente que tuvo mucha ilusión con la elección de 2024 y cuando ganaron y no pudieron recuperar el gobierno sintieron que estaban trabados". Por lo tanto, luego de esa decepción, el pueblo venezolano "está celebrando esa posibilidad de que sacaron a Maduro".

Para la politóloga, el trasfondo de la operación es claro, ya que Washington actuó guiado por sus propios intereses, no por la defensa de la democracia.

“Se pueden llegar a desilusionar mucho porque el interés de Estados Unidos no es la democracia, el interés de Estados Unidos es el propio, y estaba frente a una persona que no cedía para nada”, advierte la especialista.

La especialista subraya que la región no logró construir una salida institucional pactada y que,en ese vacío político, Estados Unidos avanzó con una intervención directa que hoy divide opiniones.

“El régimen cae porque a los americanos les interesa que caiga”

Otro de los puntos fuertes del análisis de Puente es que la caída del chavismo no responde a una decisión soberana de la oposición venezolana, sino a un cálculo estratégico de Washington que ya había elevado las tensiones con Venezuela al bombardear embarcaciones que presuntamente transportaban droga a los Estados Unidos.

Según la politóloga, que los intereses estadounidenses coincidan circunstancialmente con el deseo de una parte importante de la sociedad venezolana no implica necesariamente que el resultado termine beneficiando al país.

Una región obligada a redefinir su vínculo con Estados Unidos

Las consecuencias de la operación militar no se limitan a Venezuela. La especialista advierte que América Latina deberá replantearse su relación con Washington y decidir si seguirá actuando de manera aislada o si avanzará hacia posiciones regionales coordinadas.

La política exterior de Donald Trump, recuerda, se inscribe en una tradición histórica: América bajo la esfera de influencia estadounidense, interpretada según sus propios intereses estratégicos.

La gran pregunta: ¿y ahora qué?

Aunque Maduro ya no está en el poder, aún no está claro si Venezuela logrará reconstruir un sistema democrático pleno debido a que todavía continúan interrogantes sobre el rol de las Fuerzas Armadas, el poder real del nuevo liderazgo político y el nivel de influencia que mantendrá Estados Unidos durante la transición.

Mientras tanto, Puente advierte que la cautela debe ser clave, ya que lo que hoy muchos venezolanos celebran, mañana podría convertirse en desilusión.