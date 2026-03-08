Trump anuncia la creación de una coalición militar anticarteles en la Cumbre Escudo de las Américas en Miami

A una semana del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, el presidente Donald Trump retiró su atención temporalmente de Medio Oriente para enfocarse en América Latina y más específicamente en los carteles de la droga que operan en la región.

Lo hizo en la cumbre "Escudo de las Américas" (Shield of the Americas), que él mismo convocó y que contó con la presencia de doce presidentes latinoamericanos.

Al evento llegaron figuras como los mandatarios de Argentina, Javier Milei, de El Salvador, Nayib Bukele, de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Un selecto grupo afín al presidente de Estados Unidos y que el secretario de Estado Marco Rubio definió de "amigos".

"Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y carteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva", informó el departamento de Estado.

La agenda que estuvo planteada para "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad" en la región se enfocó en la creación de una Coalición Anticarteles de las Américas (Americas Counter Cartel Coalition).

Se trata de una coalición militar que busca erradicar los carteles en el hemisferio occidental.

"La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Tienes que usar tu ejército", afirmó Trump.

La proclamación firmada por el mandatario estadounidense en el marco de la cumbre de Miami, detalla que es "un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para emplear poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización".

En la coalición destaca la ausencia de México, Colombia y Venezuela, países que llevan décadas luchando contra el narcotráfico.

Getty Images El mandatario estadounidense firmó la proclamación que crea coalición militar este sábado.

En el documento, difundido por la Casa Blanca, Trump asegura que por esta vía Estados Unidos abordará "estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestras naciones aliadas".

"Estados Unidos, bajo mi liderazgo, ha demostrado un compromiso sostenido para lograr el desmantelamiento de los carteles y de los terroristas extranjeros que operan en el hemisferio occidental", se lee en el documento.

"Estas entidades internacionales controlan territorios y comercio, extorsionan a los sistemas políticos y judiciales, empuñan armas y despliegan capacidades militares, y utilizan asesinatos y terrorismo para alcanzar sus fines", agrega.

En su proclamación, el mandatario estableció así que los "carteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable".

Y que Estados Unidos y sus aliados deben "coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control territorial y del acceso a financiamiento o recursos necesarios para llevar a cabo sus campañas de violencia".

Por otro lado, Estados Unidos anuncia que entrenará y movilizará a las fuerzas militares de las naciones asociadas para lograr la fuerza de combate más eficaz.

"Estados Unidos y sus aliados deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental", finaliza la proclamación.

El anuncio de Trump se da a días de que el gobierno de Ecuador anunciara el inicio de operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en contra de "organizaciones terroristas" en ese país sudamericano.

También ocurre a semanas de que el Ejército de México liderara una operación que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", y uno de los narcos más buscados de la región.

La apuesta de la Casa Blanca va en línea con la operación que ejecutó el 3 de enero pasado cuando capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, por acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

Pero el combate al narcotráfico no es el único objetivo de la coalición militar.

Trump confirmó lo dicho previamente por otros funcionarios de su administración respecto a que la coalición también se enfocará en combatir "la inmigración ilegal y masiva".

*Con información de Ayelén Oliva.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC