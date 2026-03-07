Trump aseguró que Irán "se rindió" tras los ataques de EE.UU. e Israel y amenaza con más bombardeos

El presidente Donald Trump aseguró que Irán “se rindió” tras los ataques de EE.UU. e Israel y advirtió que podría ordenar bombardeos aún más duros.

Trump asegura que Irán "se rindió" tras los ataques de EE.UU. e Israel y amenaza con más bombardeos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un duro mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que Irán “se rindió” ante sus vecinos de Medio Oriente luego de los ataques realizados por Estados Unidos e Israel en el marco del conflicto regional.

Según el mandatario, el gobierno iraní pidió disculpas a los países de la región y prometió no volver a atacar territorios vecinos, algo que atribuyó directamente a la presión militar ejercida por Washington y Tel Aviv.

HCzdYj7aYAEUxr6 “Irán, que está siendo derrotado, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y ha prometido que no volverá a dispararles. Esta promesa solo se hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel. Buscaban apoderarse y gobernar Oriente Medio. Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio. Han dicho: ‘Gracias, presidente Trump’. Yo he respondido: ‘¡De nada!’. Irán ya no es el ‘matón de Oriente Medio’, sino ‘EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO’, y lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o, lo que es más probable, se derrumbe por completo. ¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta como objetivos. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP".

“Irán ya no es el matón de Medio Oriente” En su publicación, Trump sostuvo que la República Islámica dejó de ser “el matón de Medio Oriente” y pasó a convertirse en “el perdedor de la región”. El presidente afirmó que es la primera vez en miles de años que Irán pierde frente a los países que lo rodean.

Además, aseguró que algunos gobiernos de Medio Oriente incluso le agradecieron por el resultado de la ofensiva militar, a lo que respondió con un irónico “de nada”.