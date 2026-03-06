Qué es el Escudo de las Américas, la nueva iniciativa de Trump para el continente que liderará la destituida Kristi Noem

Casi un año después de presentar su Cúpula Dorada, un sofisticado sistema de defensa antimisiles cuyo costo ascenderá a US$175.000 millones y que debería estar operativo en 2029, el presidente de Estados Unidos ha anunciado su intención de poner en marcha el Escudo de las Américas.

El mandatario republicano encomendó la tarea de llevar adelante el proyecto, descrito por Washington como "una nueva iniciativa de seguridad en el hemisferio occidental", a Kristi Noem, a quien este jueves despidió como secretaria de Seguridad Nacional.

"El hemisferio occidental es absolutamente fundamental para la seguridad de EE.UU.", afirmó Noem en su cuenta de X (antigua Twitter), en la que agradeció a Trump haberla designado como "enviada especial del Escudo de las Américas".

En las últimas semanas, la funcionaria fue blanco de duras críticas por la polémica ola de detenciones de inmigrantes sin papeles que lanzó en los últimos meses y en la que dos ciudadanos estadounidenses murieron a manos de agentes federales en enero.

El lanzamiento de la iniciativa está previsto para este sábado con la cumbre que se celebrará en la ciudad de Miami (Florida), en la que el inquilino de la Casa Blanca recibirá a los mandatarios de 12 países de la región a los que ha invitado a sumarse a su plan, todos ellos afines a él en términos ideológicos.

LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; y de Argentina, Javier Milei, son algunos de los invitados a la cumbre de Miami.

Lo que se sabe

A diferencia de la Cúpula Dorada, el llamado Escudo de las Américas no está destinado a repeler misiles, drones u otras amenazas militares contra el territorio o intereses estadounidenses, sino que está orientado a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración irregular, de acuerdo con lo informado por las autoridades de EE.UU.

"Espero con interés poder trabajar (…) para desmantelar los carteles que han inundado nuestra nación de drogas y han matado a nuestros hijos y nietos", declaró Noem, cuyas responsabilidades y funciones a partir de ahora no están del todo claras.

En similares términos se pronunció la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien dijo: "El presidente estará hablando con los líderes de estos países, que han formado una coalición histórica para trabajar juntos contra las bandas y los carteles del narcotráfico criminal y contra la inmigración ilegal y masiva".

Las declaraciones permiten prever la búsqueda de acuerdos para reforzar la cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado, por lo que en el futuro se podrían repetir operaciones conjuntas como las que recientemente realizaron fuerzas estadounidenses y ecuatorianas en otros lugares de la región, vaticinó el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) en un informe.

Sin embargo, las llamativas ausencias en la cumbre de Florida de los presidentes de México y de Colombia, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, respectivamente; despiertan suspicacias sobre la efectividad de la iniciativa.

México comparte 3.000 kilómetros de frontera con EE.UU. y por ella pasan buena parte de las drogas e inmigrantes que llegan irregularmente al país, sin contar que en su territorio operan poderosos carteles y grupos criminales.

Por su parte, Colombia es uno de los principales productores de drogas del mundo.

"Esta es una conferencia enfocada en nuevos socios en seguridad para EE.UU.", le explica a BBC Mundo Carlos Solar, experto en temas de seguridad y defensa en América Latina del Real Instituto de Servicios Unidos de Reino Unido (RUSI, por sus siglas en inglés).

EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images Las autoridades estadounidenses han asegurado que la lucha contra el tráfico de drogas es uno de los objetivos del Escudo de las Américas.

El especialista chileno admite que la cumbre tiene un sesgo ideológico: los 12 mandatarios invitados son de derecha y han respaldado a Trump o han sido respaldados por él en algún momento.

Sin embargo, Solar insiste en que el objetivo de Washington es otro.

"Los países que fueron invitados o aceptaron la invitación no han tenido la relación en materia de seguridad que históricamente han tenido México y Colombia con EE.UU.", señala.

"Por ejemplo, Argentina se acercó mucho a China en la última década y Bolivia, ahora tiene un presidente que está dispuesto a colaborar con EE.UU. tras más de una década de gobiernos del MAS", agrega el especialista.

No obstante, hay quienes creen que la exclusión de México y Colombia es temporal y que no se puede mantener en el tiempo.

"El escudo de Trump va a necesitar a Colombia y a México", afirma Juan Luis Manfredi, profesor de Periodismo y Estudios Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y de la Universidad de Georgetown (EE.UU.).

"La ausencia de México y Colombia tiene como finalidad marcar una diferencia y dejar en claro que hay países menos comprometidos, hasta la fecha, con este escudo", apunta.

"En el caso de Colombia, el argumento puede ser electoral porque las presidenciales están cerca; y en el ámbito mexicano porque se puede construir una relación más estrecha fuera del escudo", asevera.

Pero el narcotráfico y la inmigración podrían no ser los únicos temas incluidos en el plan.

"No se debería descartar que en la cumbre se presenten ideas más generales en materia de seguridad como la situación del Canal de Panamá o el estrecho de Magallanes", alerta Solar.

Así como intentó adquirir Groenlandia, apenas regresó a la Casa Blanca Trump planteó la posibilidad de retomar el control del Canal de Panamá, tras denunciar las "tarifas exorbitantes" que se cobra a los barcos estadounidenses, y afirmar que China controla la vía.

GUILLERMO ARIAS/AFP via Getty Images La ausencia de México pone en duda la eficacia del combate al narcotráfico y la migración irregular.

Parte del nuevo orden

El hecho de que esta cumbre se celebre cuatro meses después de que la X Cumbre de las Américas fuera pospuesta es, para los expertos consultados, otra señal de que Trump insiste en alterar el orden internacional vigente.

"Trump no está usando los canales regulares del multilateralismo, sino que está optando por conformar nuevos grupos en los que se siente entre pares y afines", indica Solar.

El republicano parece querer repetir en la región algo parecido a su cuestionada Junta de Paz para Gaza.

Por su parte, Manfredi recuerda que, en enero pasado Trump retiró a EE.UU. de tres organismos regionales (Instituto Interamericano de Investigación sobre el Cambio Global, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas).

Además del sesgo ideológico, otro motivo que hace que algunos duden de la efectividad de la propuesta de Trump es que el hemisferio está saturado de organismos e iniciativas regionales.

"Actualmente, existen más de 40 organizaciones y organismos —incluyendo bloques comerciales, órganos políticos formales y entidades subregionales— específicos de las Américas", advirtió el internacionalista Adam Ratzlaff en un artículo.

Ratzlaff, que es fundador de la consultora Pan-American Strategic Advisors, advirtió que las organizaciones movidas por tintes ideológicos tienden a desparecer y puso como ejemplo el caso de Unión Naciones Suramericanas (Unasur) que el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez promovió a principios de la década pasada.

ROBERTO SCHMIDT/AFP via Getty Images Los expertos consultados creen que la cumbre de Miami es otro golpe a organismos como la OEA.

Con China en la mira

Los expertos consideran que el Escudo de las Américas también tiene otro objetivo no declarado: frenar la expansión china por la región.

"La doctrina de seguridad nacional quiere levantar un cerco contra potencias adversarias y, aunque no se mencione, esto está claramente dirigido a China", afirma Solar.

En similares términos se pronuncia Manfredi, quien asevera: "El Escudo de las Américas persigue reducir, o al menos mitigar, el impacto de las inversiones chinas en la región".

El comercio entre América Latina y China no ha parado de aumentar en los últimos años.

En 2024, el intercambio de bienes y servicios alcanzó el récord histórico de US$518.000 millones.

China es actualmente el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo más importante de América Latina en su conjunto, después de EE.UU., de acuerdo con el Consejo de Relaciones Internacionales (CFR, por sus siglas en inglés).

Asimismo, Pekín prestó más de US$120.000 millones a gobiernos de todo el hemisferio occidental, reportó el CSIS.

La región contiene numerosos recursos naturales que son de interés tanto para EE.UU. como para el gigante asiático.

Desde el CSIS no descartan que el acceso a los recursos naturales de los países invitados y promesas de inversiones se formulen durante el encuentro en Miami.

Getty Images El freno a la expansión china por América Latina sería el objetivo velado de la iniciativa lanzada por Trump, apuntan los analistas.

Asimismo, los expertos plantean que el escudo es otro paso más en la materialización de la doctrina de Seguridad Nacional que Washington publicó en diciembre pasado.

En ella se anunciaba que EE.UU. buscaría "restaurar su preeminencia en el hemisferio occidental" y se presentaba a China como "una economía depredadora".

La doctrina ha sido bautizada desde la Casa Blanca como Donroe, por ser una versión actualizada de la doctrina Monroe de 1823, en la que EE.UU. rechazaba cualquier posible interferencia de potencias coloniales europeas en el continente.

"La doctrina Donroe es ofensiva, mientras que la doctrina Monroe era defensiva y protectora frente a las invasiones de las potencias coloniales", precisa Manfredi.

"La nueva mirada del trumpismo considera a América Latina como un espacio que necesita ser apoyado, defendido y asegurado a través del poder político, incluyendo la influencia en procesos electorales y el respaldo a determinados actores, pero sobre todo mediante la geoeconomía", indica.

Por su parte, Solar insta a tomarse en serio lo que dice el documento.

"La captura de Nicolás Maduro nos dejó en claro a muchos que la doctrina se aplicará mediante acciones concretas en la región", concluye.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC