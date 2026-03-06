Lionel Messi y Donald Trump: memes, críticas y un extenso debate sobre política y deportación
La presencia de Lionel Messi junto a Donald Trump en la Casa Blanca provocó una fuerte polémica en redes sociales. Críticas del peronismo, comparaciones con Maradona y cuestionamientos sobre la prudencia política del capitán argentino marcaron el debate.
El encuentro entre Lionel Messi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca desató una ola de cuestionamientos en redes sociales y reavivó el debate sobre el vínculo entre deporte y política.
Lo que inicialmente fue presentado como un reconocimiento protocolar al plantel del Inter Miami, tras haberse consagrado campeón, terminó convirtiéndose en un episodio de alto voltaje político para el capitán de la Selección argentina.
El debate por el encuentro entre Messi y Trump
Las críticas se multiplicaron, sobre todo, entre usuarios identificados con sectores del peronismo, quienes cuestionaron que el futbolista participara del acto en un contexto internacional marcado por la escalada bélica en Medio Oriente. No obstante, otros usuarios que no necesariamente se ven identificados con el peronismo criticaron a Messi por vincularse con Trump en el marco de la fuerte política antiinmigratoria que lleva adelante el gobierno estadounidense, por la cual realizaron varios operativos de deportación de inmigrantes, principalmente, latinoamericanos.
Las comparaciones con Diego Maradona tampoco tardaron en aparecer. El exfutbolista, fallecido en 2020, fue recordado por su postura política explícita y sus críticas a Estados Unidos, lo que llevó a muchos usuarios a contraponer su figura con la actitud de Messi en el acto oficial. La comparación entre ambos ídolos históricos del fútbol argentino volvió así a instalarse, esta vez atravesada por el componente político.
En las redes sociales, particularmente en X, comenzaron a circular mensajes que expresaban desde desilusión hasta un rechazo abierto. Algunos usuarios recordaron que la selección argentina evitó presentarse en la Casa Rosada tras conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, para no quedar asociada a un gobierno, y contrastaron esa decisión con la presencia del capitán en Washington.
En ese marco, Malena Pichot también expresó su opinión: "Saludar a su Nación siendo campeón del mundo era politizarse. Saludar a Trump días después de haber iniciado una guerra es solo un día de laburo…".
OLGA, en el medio de la polémica una vez más
El jueves por la noche, Lucas Fridman, integrante de la mesa de Soñé que volaba del canal de streaming OLGA, escribió una frase que encendió la polémica. "Diego Armando Maradona" fueron las palabras del conductor en medio de la comparación entre Maradona y Messi y sus respectivos encuentros con mandatarios. Sin embargo, su mensaje no quedó desapercibido, puesto que los usuarios le recordaron que él tuvo la oportunidad de hablar con el capitán del Inter Miami en una entrevista, sacarse fotos con él y que, ahora, le da la espalda.
El fuerte mensaje de Flavio Azzaro apuntando contra Messi
Entre los cuestionamientos también se sumaron voces del periodismo deportivo. La periodista Ángela Lerena calificó la escena como “horrible”, mientras que el comentarista Flavio Azzaro ironizó sobre la posibilidad de que el jugador hubiese evitado asistir al evento.
Todos los memes del encuentro entre Messi y Trump
En las redes, también se vieron decenas de memes sobre el encuentro entre Lionel Messi y Donald Trump, como los siguientes.