Inter Miami visitó la Casa Blanca: Messi ingresó a la ceremonia junto a Donald Trump

Inter Miami, campeón de la MLS, fue invitado a la residencia presidencial de Estados Unidos y se reunieron con Donald Trump. Messi dijo presente.

El equipo de Inter Miami visitó en la tarde de este jueves la Casa Blanca donde se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un encuentro que generaba muchas expectativas en la previa por saber si el argentino Lionel Messi sería o no parte de la delegación.

El encuentro se trata de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS).

En tanto, la confirmación oficial se dio a conocer en la noche del miércoles cuando la Casa Blanca anunció su agenda de hoy y a las 16.00 (18.00 de Argentina) decía "Inter Miami" sin ningún otro detalle, por lo que trascendió que se trataría del encuentro del equipo estadounidense con Trump, pero no se dio a conocer si Messi iría al igual que sus compañeros o si serán de la partida solo los directivos, con David Beckham a la cabeza.

Lionel Messi asistió por primera vez a la Casa Blanca Inter Miami formación 2026 Inter Miami, que viene de ganar el clásico ante Orlando City, visitó este jueves la Casa Blanca con la presencia de Lionel Messi. @InterMiamiCF Finalmente, Messi dijo presente e ingresó al mismo tiempo que Donald Trump. Es la primera vez que visita la Casa Blanca. En enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.

El momento en que Messi ingresó a la Casa Blanca con Trump El momento en que Messi ingresó a la Casa Blanca con Trump El jugador rosarino debía viajar igualmente a Washington porque Inter Miami juega este sábado ante DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.