Messi reveló por qué no fue a recibir la condecoración de Biden en la Casa Blanca: “Desafortunadamente, tengo un…”

El Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante su Presidente saliente Joe Biden, condecoró hoy al astro argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami y de la Selección argentina, con la Medalla Presidencial de la Libertad por su trayectoria y sus logros en el fútbol.

Sin embargo, al astro rosarino no estuvo presente en la ceremonia que se llevó a cabo en la Casa Blanca y en donde el mandatario norteamericano entregó esta condecoración que significa el máximo honor civil de los Estados Unidos.

Messi fue condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad. (Foto: Archivo)

No solo fue Messi el que la recibió sino también figuras de la talla de la leyenda del basquet, Earvin ´Magic´ Johnson, el cantante Bono, la ex candidata presidencial Hillary Clinton, entre otros. Además de dichas celebridades, fueron reconocidos personajes como el ex fiscal general Robert F. Kennedy, el ex gobernador republicano de Michigan George Romney, el ex secretario de Defensa Ashton Carter, la primatóloga Jane Goodall, el diseñador Ralph Lauren, la editora de moda Anna Wintour, el científico Bill Nye, el creador del Instituto de Cine, George Stevens Jr., el actor Denzel Washington, el símbolo de los derechos civiles Fannie Lou Hamer, el defensor del colectivo LGBT Tim Gill y los filántropos George Soros y David Rubenstein.

El Gobierno de los Estados Unidos destacó que el rosarino merece el premio porque "es el jugador más condecorado de la historia del fútbol profesional". Además, resaltó que el delantero del Inter Miami apoya programas de salud y educación para niños de todo el mundo a través de su Fundación Lio Messi y actúa como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF.

Messi no fue a la entrega y justificó su ausencia. (Foto: Archivo)

El campeón del mundo y bicampeón de América se convirtió en el primer y único futbolista en recibir dicha condecoración. En una carta, Messi expresó su gratitud y explicó su ausencia: "Es un gran honor recibir este reconocimiento. Estoy realmente agradecido por ello. Desafortunadamente, tengo un compromiso previo, ya que no pude asistir a la ceremonia en la Casa Blanca el 4 de enero. Agradezco profundamente este gesto y estaría abierto a reunirme para recibir el premio en otro momento cuando esté de regreso en Estados Unidos", sentenció.

Fuente: NA