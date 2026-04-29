El firme pedido de Mario Pergolini tras los dichos de Andrea Rincón sobre el affaire con Lionel Messi

En los últimos días, Andrea Rincón visitó al streamer Martín Cirio y allí contó detalles del affaire que ella confirmó que tuvo con Lionel Messi . La actriz sorprendió a Cirio y quien opinó fuertemente fue Mario Pergolini en El Trece.

"Vos imaginate que cuando esto pasó yo tenía 24 años... La verdad es que es real, él no estaba con Antonela, no le fue infiel a Antonela ", subrayó Andrea Rincón sobre este encuentro con la figura de Inter Miami.

Además, comentó que "no estaba porque lo sé, me habían llamado muchos periodistas, o sea que no mentí y no miento, pero no le fue infiel a Antonela, no estaba él con ella ", cerró la artista dejando en claro que estaba soltero. Además, dejó en claro que el encuentro le trajo suerte, ya que luego metió un gol.

Mario Pergolini opinó firmemente sobre el supuesto affaire de Andrea Rincón con Lionel Messi

Mario Pergolini ante esto fue tajante: "Quiero hacer un pedido a toda la población... Si tuviste un affaire con Messi, si un amigo de De Paul te vendió dólar blue y si te atragantaste con un alfajor del Dibu Mundial, decilo después del Mundial".

Andrea Rincón en AZZ Andrea Rincón contó que estuvo con Lionel Messi y Mario Pergolini opinó sobre los dichos. Foto: AZZ.

"¿Era necesario, Andreita Rincón, contar esto? Qué ganas", expresó Pergolini tras la anécdota de la artista. Agustín Aristarán sumó que Lionel Messi la tiene bloqueada a Rincón en las redes sociales.