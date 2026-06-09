María Julia Oliván destapó el peor pasado laboral de Mario Pergolini: "Fui víctima de un montón de cosas"

La periodista cuestionó con dureza la lavada de cara mediática de Pergolini y sacó a la luz una fuerte interna del pasado.

Las declaraciones que realizó Mario Pergolini en Otro Día Perdido sobre la violencia de género generaron repercusiones inesperadas. Entre quienes reaccionaron estuvo María Julia Oliván, que aprovechó una transmisión de BorderPeriodismo para cuestionar al conductor y recordar experiencias personales de cuando compartieron ámbito laboral.

Durante la charla, la periodista reflexionó sobre figuras públicas que, según su mirada, modificaron sus conductas con el paso del tiempo. "Hay gente que se reeducó, que fue muy machista, que cometió un montón de abusos como los que se denuncian y que después mirás lo que hace", expresó la comunicadora. Luego, con ironía, agregó: "Sí, Mario Pergolini... hace 20 años".

Esto fue lo que dijo María Julia Oliván sobre Mario Pergolini María Julia Oliván Apuntó Contra Mario Pergolini En ese momento, uno de sus compañeros intentó justificar el cambio mencionando que Pergolini era padre de una hija. Sin embargo, Oliván rechazó ese argumento. "No. Yo trabajé con él cuando ya tenía una hija y no tenía esa mirada", aseguró la periodista. Acto seguido, profundizó su postura: "El caso de Mario Pergolini a mí no deja de sorprenderme. Yo trabajé con él y fui víctima de un montón de cosas que no tengo ganas de contar porque pasaron varios años".

"No puedo creer la lavada de cara que le da el medio a personas como esta, que toda la vida se mofaron de las mujeres, no trabajaban con mujeres, eran sexistas, se sobrepasaban con las mujeres, hacían chistes sobre mujeres y ahora son los grandes referentes que nos dicen cómo vivir", dijo la comunicadora.