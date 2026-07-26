Muerte de Ernestina Pais: confirmaron qué ocurrirá con la obra en la que participaba

La trágica muerte de Ernestina Pais sigue conmocionando al mundo del espectáculo. La actriz y periodista fue arrollada por el Tren de la Costa luego de pasar con la barrera baja y perdió la vida al instante, según los profesionales que llegaron hasta el lugar.

En medio del dolor, José María Muscari visitó a Mirtha Legrand y allí habló sobre lo que pasará con "El Divorcio del Año", la obra teatral en la que participaba Ernestina: "Decidimos levantarla. No va a continuar", comentó.

Respecto a la relación que tenía con Pais, él comentó que "ahora que no está, me doy cuenta de lo profundo que era el afecto que yo tenía por ella". En un momento se habló de que ella llegaba tarde a la función y esto fue desmentido por el propio Muscari, quien fue tajante: "Cualquier persona que diga que estaba llegando tarde está inventando algo que no es".

La drástica decisión que tomaron con la obra en la que participaba Ernestina Pais Sin duda alguna, el fallecimiento de Pais dejó un enorme vacío en quienes participaron de la obra. De hecho, Rochi Igarzabal, con quien era muy compañera, la despidió con dolor en las redes y emocionó a sus seguidores.