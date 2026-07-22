A semanas de la muerte de Ernestina Pais, su hijo rompió el silencio con un sentido homenaje: "Siento que me vas a contestar"

El emotivo texto publicado en Instagram que refleja el amor incondicional y el vacío irreparable tras la partida de la presentadora.

A casi un mes del trágico accidente en el paso a nivel de San Isidro que le costó la vida a Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot compartió una desgarradora carta en sus redes sociales. Acompañado por fotografías de su infancia, el joven volcó todo su sufrimiento ante la irreparable pérdida de la conductora.

Las palabras del dolor: el homenaje de Benicio a Ernestina País A través de sus historias de Instagram, Benicio revivió la complicidad que los unía y admitió lo difícil que le resulta asimilar la ausencia diaria de su madre. "Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien. Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación", expresó.

Benicio Guyot recordó a Ernestina Pais con un conmovedor texto a semanas de su sorpresivo fallecimiento. Instagram @benicioguyot En su conmovedor escrito, el joven reconoció el pesar por aquello que no llegó a manifestarle en vida. "Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde", confesó abiertamente.

La querida conductora de televisión falleció el pasado 26 de junio a los 54 años en un trágico accidente ferroviario. Archivo MDZ Asimismo, reveló que aún conserva el hábito involuntario de buscar el contacto con la querida figura del espectáculo, Ernestina País. "Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder", señaló.