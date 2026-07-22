Pablo Giralt rompió el silencio tras las teorías conspirativas de la final de Argentina en el Mundial

El desenlace de la Copa del Mundo dejó un gran dolor tras la derrota de la Selección Argentina ante España. Sin embargo, el foco en las últimas horas estuvo en un video de Lionel Messi mostrando una notoria angustia en la previa del partido.

A raíz de esas imágenes, el mundo digital se llenó de teorías conspirativas sobre lo que supuestamente había ocurrido a puertas cerradas. Cansado del ruido mediático, Pablo Giralt decidió salir a marcar la cancha y ponerle punto final a las especulaciones.

Pablo Giralt: "Me parecen fábulas" A minutos de tomar su vuelo de regreso a Buenos Aires para reincorporarse a las transmisiones del campeonato local, el relator publicó un video donde bajó línea sobre los rumores que envuelven al plantel. "El primero de mis comentarios es sobre todas estas teorías conspirativas y demás. Argentina ha perdido con un rival que fue superior, pero eso no borra lo que hicieron estos muchachos durante todo el Mundial con una épica total, con un corazón enorme que nos hace sentir orgullosos", arrancó.

Haciendo oídos sordos a las versiones virales sobre el estado anímico del Diez, el periodista fue directo al hueso: "Yo no creo en nada de lo que se dice y parece todo hasta ridículo. Yo me quedo con lo que siento, el resto me parecen fábulas".