¿Palo para Rosalía? El curioso video de Lali Espósito en medio de las burlas por la final del Mundial

La tensión entre Argentina y España tras la final de la Copa del Mundo 2026 trascendió fronteras. Luego del repudio que generó el reposteo de Rosalía en redes sociales, fue Lali Espósito quien pareció defender los colores con un sutil pero letal mensaje en sus plataformas.

En un video que rápidamente se volvió viral, Lali se grabó con la frase "en esta" . Para ponerle voz a su postura, eligió replicar un histórico audio de Moria Casán , toda una declaración de principios: "Todos se la agarran conmigo, a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me planteás batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un cuatro de copas, un as de basto, un as de espada o lo que sea".

Si bien la artista argentina no arrobó ni mencionó explícitamente a la española, sus seguidores captaron la indirecta y lo relacionaron con las actitudes que la intérprete de Despechá tuvo en las últimas horas hacia el público argentino.

Todo el conflicto estalló cuando Rosalía decidió utilizar sus redes para avalar las burlas hacia la Scaloneta . El punto de quiebre fue cuando reposteó en TikTok un video de la exactriz para adultos, Mia Khalifa, celebrando la derrota argentina musicalizado con "La Perla". La estrofa elegida no fue casual: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial" .

El repudio local fue masivo. A muy pocos días de realizar cuatro shows con entradas agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires (1, 2, 4 y 6 de agosto), cientos de fanáticos indignados comenzaron a revender sus tickets a precio de costo o menor , impulsando una campaña para vaciar el estadio.

Frente a la inminente crisis de imagen, Rosalía optó por borrar el posteo polémico en silencio y sin pedir disculpas.

La otra campana: el pedido de los fans argentinos

La fanpage oficial. IG @motomamis.arg

El nivel de enojo y la ola de cancelaciones fue tan grande que hasta su propio club de fans tuvo que salir a dar explicaciones. A través de un comunicado oficial en Instagram, la cuenta "Motomamis Argentina" se despegó de las actitudes de la cantante.

Reconociendo el dolor generado, expresaron: "Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad argentina". Sin embargo, dejaron en claro que son una agrupación de "fans para fans", sin ningún tipo de control ni conocimiento previo sobre las publicaciones de la artista.

Finalmente, en un intento por bajar los decibeles de cara a los shows que se avecinan, hicieron un llamado a la cordura: "Conocemos el cariño que Rosalía siempre recibió en Argentina y esperamos que esta situación pueda atravesarse desde el diálogo y no desde el odio".