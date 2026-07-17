Muerte de Ernestina Pais: la hipótesis por la cual la Justicia está cerca de cerrar la causa

La investigación por la muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais avanza hacia su etapa final. A casi tres semanas del siniestro ocurrido en San Isidro, la Justicia sostiene como principal hipótesis que el hecho fue un accidente y solo aguarda una pericia determinante sobre el auto para cerrar el expediente.

La fiscal Carolina Asprella, a cargo de la causa, considera que hasta el momento no surgieron elementos que permitan sostener otra línea investigativa. La única medida de relevancia pendiente es la pericia accidentológica sobre el Honda City que conducía la conductora y actriz, cuyos resultados estarían para la próxima semana, con el objetivo de determinar si el vehículo presentaba alguna falla mecánica.

Si bien la instructora no descarta incorporar alguna declaración testimonial adicional, fuentes judiciales señalaron que no esperan que esos aportes modifiquen la teoría que predomina en el expediente.

En los últimos días se incorporaron los resultados de los estudios toxicológicos realizados durante la autopsia, los cuales descartaron la presencia de alcohol y drogas en el organismo de la conductora al momento del hecho.

El examen forense concluyó que Ernestina Pais falleció como consecuencia de un traumatismo de cráneo y múltiples lesiones internas, entre ellas una laceración hepática y una contusión esplénica, compatibles con un impacto de gran violencia.

San Isidro: se conoció el video del trágico accidente en el que murió Ernestina Pais

El accidente ocurrió el 26 de junio en el cruce ferroviario del Tren de la Costa ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro. Las cámaras de seguridad registraron la secuencia completa y muestran cómo el automóvil intentó atravesar el paso a nivel cuando las barreras ya estaban bajas.

En las imágenes también se observa que, instantes antes, otro vehículo cruzó el paso ferroviario en infracción. Segundos después, el Honda City conducido por Pais avanzó en diagonal para intentar esquivar las barreras y fue embestido por la formación ferroviaria, que impactó de lleno sobre el lateral del conductor.

Con la incorporación de la pericia mecánica, la fiscalía prevé dar por finalizada la investigación, ya que hasta el momento todas las pruebas reunidas apuntan a que la tragedia se produjo como consecuencia de un accidente vial.