Cuál es la principal hipótesis de la muerte de Ernestina Pais tras el resultado del examen toxicológico

El estudio recibido por la Fiscalía descartó la presencia de sustancias en el cuerpo de Ernestina Pais al momento del choque. La investigación continúa para establecer la mecánica del siniestro ocurrido el 26 de junio.

Luego de conocerse el resultado de los exámenes toxicológicos que le practicaron a Ernestina Pais tras su muerte -el pasado 26 de junio-, se confirmó que la actriz no presentaba rastros de alcohol ni de sustancias tóxicas al momento del accidente.

El informe que recibió La Fiscalía de San Isidro el miércoles por la noche fue incorporado al expediente casi dos semanas después del trágico choque complementa los resultados preliminares de la autopsia, difundidos el 27 de junio.

Ernestina falleció a los 54 años. Instagram Según los resultados preliminares de la autopsia, la causa de muerte de la conductora fue un fuerte traumatismo de cráneo provocado por el impacto entre el automóvil que conducía, un Honda City negro, y una formación del Tren de la Costa. El choque ocurrió en el paso a nivel ubicado en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad bonaerense de Martínez.

Cuál es la principal hipótesis de lo que produjo el choque en el que murió Ernestina Pais Ahora, la principal hipótesis que manejan los investigadores sostiene que la conductora habría intentado atravesar las vías cuando las barreras de seguridad ya estaban bajas. Esa reconstrucción se apoya en registros de cámaras de seguridad de la zona, aunque aún resta la incorporación de las pericias técnicas para determinar con precisión la mecánica del hecho.

En paralelo, la Fiscalía ordenó nuevas medidas de prueba para completar la investigación. Entre ellas se encuentran la apertura y el análisis del teléfono celular de la conductora, el relevamiento del registro de llamadas entrantes y salientes realizadas antes y después del impacto y una pericia integral sobre el vehículo, que estará a cargo de especialistas de la Policía Científica de San Martín.