Tras la muerte de Ernestina Pais, Diego Ramos reveló qué pasará con la obra en la que actuaban juntos

Días después del fallecimiento de Ernestina Pais, el elenco y los productores de El divorcio del año tomaron una decisión respecto al destino del espectáculo.

A poco más de una semana de la muerte de Ernestina Pais, Diego Ramos se refirió a la situación en la que se encuentra la obra El divorcio del año, en la que la conductora compartía escenario con el actor y figuras como Juan Palomino, Rochi Igarzábal y Romina Gaetani.

Visiblemente apenado, Diego Ramos reconoció que fue el último en ingresar al elenco en reemplazo de Fabián Vena, y contó que tanto protagonistas como productores del espectáculo aún están en shock.

En diálogo con MBA (TV Pública), Ramos explicó sobre la decisión del equipo tras el fallecimiento de Pais: "Es extremadamente reciente, por ahora se paró todo. Desde el elenco hasta la producción que también le pegó. Es gente que viene trabajando con ella desde enero".

Los detalles sobre el destino de la obra en la que actuaba Ernestina Pais Luego, Diego Ramos completó que si bien de momento la obra quedó en pausa, lo más lógico sería seguir trabajando. El actor remarcó que lo que prevalece es el respeto con Ernestina Pais y su recuerdo. "Lo mejor es lo que se está haciendo. A veces se puede frenar un poco y ganar menos plata, pero más humanidad", enfatizó el artista.

En tanto que sobre la posibilidad de que El divorcio del año retome sus funciones con otra figura ocupando el lugar de la conductora, Ramos postuló: "El teatro tiene esa cosa de homenaje, de celebrar a alguna persona que no está, así es que yo lo tomaría desde ese lugar. No sé nada de posibles personas de reemplazo. Seguramente se está pensando, pero no se está hablando, es muy reciente".