Muerte de Ernestina Pais: el estremecedor resultado preliminar de la autopsia

Horas después del accidente en el que falleció Ernestina Pais, dieron a conocer el informe preliminar que da cuenta de la brutalidad del impacto.

Ernestina Pais falleció este viernes a los 54 años tras ser arrollada por un tren mientras se desplazaba en su vehículo. El accidente tuvo lugar poco después de las 19, y en las primeras horas de este sábado dieron a conocer el resultado preliminar de la autopsia.

Según detalló TN, el informe da cuenta de "un traumatismo encefalocraneano grave“, producido cuando el Tren de la Cosa impactó contra el auto de Pais, justo del lado de la conductora.

Conmoción por la trágica muerte de Ernestina Pais Este letal golpe en la cabeza habría determinado el fallecimiento en el acto de la periodista, y la información inicial da cuenta de que el cruce se habría dado mientras ambas barreras del paso a nivel estaban bajas.

Algunas cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del brutal impacto en el que perdió la vida Ernestina Pais en la intersección de calles Saénz Peña y El Cano, de San Isidro. La comunicadora iba a bordo de un Honda Civic negro y viajaba sola.