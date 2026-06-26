Los detalles del trágico final de Ernestina Pais: cómo reconocieron su cuerpo tras ser atropellada por un tren

Ángel de Brito dio a conocer algunos detalles del fatal accidente en el que Ernestina Pais perdió la vida a los 54 años.

Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años tras ser embestida por el Tren de la Costa, mientras circulaba con su auto en San Isidro. De acuerdo a la información inicial, la conocida figura de la televisión habría intentado cruzar las vías cuando las barreras estaban bajas.

Tras el fuerte impacto lateral en su vehículo, Pais murió en el acto y desde LAM (América TV), Ángel de Brito dio algunos detalles del trágico final de su colega.

"Ernestina venía de una seguidilla de accidentes, que ella intentaba disimular las últimas veces porque estaba muy marcada con este tema. A ella le preocupaba no poder trabajar por el estigma de accidentarse a cada rato", comenzó el conductor del mencionado programa.

Conmoción por la muerte de Ernestina Pais Luego, tras leer el parte policial, y al referirse al estado en que quedó el cuerpo de Ernestina Pais tras ser arrollada por el tren, Ángel de Brito precisó: "Al principio no la pudieron reconocer, y finalmente encontraron documentos y otras cosas, y así la reconocieron".