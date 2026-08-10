Dejó de lado la separación: La Joaqui confesó un gran logro en su vida que involucra a sus hijas

Luego de días en donde la cantante fue noticia por la ruptura con Luck Ra, y después de muchas explicaciones de la misma; decidió contar un gran paso con Shaina y Eva.

La Joaqui ha sido noticia en la última semana a raíz de su separación de Luck Ra. Los relatos y detalles han generado olas de críticas y especulaciones sobre terceros en discordia. Pese a desmentidas y nuevos detalles aportados por la propia cantante y el entorno, hay otros avances que pasaron desapercibidos, pero que en la vida de la artista representan un gran paso.

Durante su participación en PH, Podemos Hablar (Telefe), La Joaqui compartió un testimonio íntimo y conmovedor sobre la extensa batalla que debió atravesar en el ámbito personal y que pasó desapercibido. Manteniendo un tono de resiliencia, la artista reveló el desenlace de una etapa oscura, señalando que el conflicto derivó en una demanda por intento de femicidio, una situación de la cual, afortunadamente, logró salir adelante.

Los detalles que dio la cantante sobre una situación judicial Con evidente alivio y satisfacción, la referente del movimiento urbano anunció que finalmente consiguió una victoria fundamental para su núcleo familiar. Tras nueve años de sostener el reclamo judicial, la Justicia falló a su favor y le otorgó la patria potestad total de sus hijas.

En la misma línea, la cantante detalló un paso muy significativo que están dando para consolidar esta nueva etapa de tranquilidad. Según relató en el programa, actualmente se encuentran en pleno proceso legal para cambiar los apellidos de las niñas, una iniciativa que se puso en marcha a partir de un pedido insistente por parte de sus propias hijas.