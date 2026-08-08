La Joaqui se quebró al hablar de su separación de Luck Ra y se confesó llorando: "Para él no era tan grave"

La referente musical reveló el desencadenante de la ruptura y dejó en claro su intención de priorizar su bienestar personal.

La Joaqui vivió un momento de pura emoción durante su paso por PH, Podemos Hablar. Al recordar su reciente separación de Luck Ra, la artista rompió en llanto y compartió los detalles del proceso interno que atraviesa para aceptar el fin del vínculo.

Las palabras de La Joaqui sobre su fin con Luck Ra A diferencia de otros finales mediáticos, la referente del RKT sorprendió al defender enfáticamente a su expareja. “En todas las relaciones siempre me han engañado y ejercido violencia, esta es mi primera relación sana”, reconoció conmovida frente a las cámaras.

Lejos de guardar resentimiento, valoró el tiempo compartido con el músico cordobés. “Él no deja de ser el hombre increíble que conocía, no es un monstruo, es el más increíble que conocí”, sostuvo al remarcar que no lo considera una mala persona.

Al explicar los motivos del distanciamiento, la cantante señaló que hubo un desencuentro puntual de posturas. “Tuvimos una situación que a mí me afligió de más y yo me sentí incomprendida. Algo que para él no era tan grave, para mí era muchísimo”, detalló, al tiempo que descartó de forma categórica cualquier vínculo de Tuli Acosta en el conflicto.

La cantante rescató los mejores momentos vividos junto al artista cordobés. Captura PH El pasaje más impactante de la noche llegó cuando abordó sus sentimientos actuales. Entre lágrimas, confesó la dificultad de cerrar esta etapa: “Mi duelo es entender que la persona que amo no me ama”.