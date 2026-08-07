"Mosquita muerta": el entorno de la Joaqui estalló contra Tuli Acosta con fuertes acusaciones
Las declaraciones de la joven cordobesa no convencieron al círculo cercano de la cantante, que lanzó graves advertencias.
La escandalosa separación entre Luck Ra y La Joaqui sumó un nuevo capítulo lleno de tensión. Pese a que Tuli Acosta desmintió los rumores que la ubicaban como la tercera en discordia, el círculo íntimo de la cantante salió al cruce de forma categórica.
Luego de que la bailarina asegurara en televisión que solo mantiene una amistad con el cordobés, la influencer Albere, amiga cercana de La Joaqui, utilizó sus redes sociales para expresar su indignación.
Todos los ataques de los amigos de La Joaqui a Tuli Acosta
“Nos tenés podridos a todos, mosquita muerta. Te metiste con una embarazada, no te olvides de eso”, lanzó la joven en sus historias de Instagram, generando una enorme repercusión entre los usuarios.
Sin guardarse nada, Albere prometió ampliar sus declaraciones y sumó una directa advertencia: “Si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A mí no me tiembla. Dejá de mentir, no te cree nadie”.
Posteriormente, en diálogo con el periodista conocido como La Tía Sebi, aclaró que su malestar con la bailarina responde a conductas pasadas dentro de su grupo de pertenencia. “No es una persona agradable, no es una buena persona”, remarcó.
A estas críticas se sumó el influencer Guari, quien cuestionó las actitudes de la expareja de Lit Killah. “Siempre fuiste una persona a la que le gusta llamar la atención y sentirse validada por los hombres”, sentenció para cerrar una jornada marcada por fuertes cruces digitales.