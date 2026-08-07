"Mosquita muerta": el entorno de la Joaqui estalló contra Tuli Acosta con fuertes acusaciones

Las declaraciones de la joven cordobesa no convencieron al círculo cercano de la cantante, que lanzó graves advertencias.

Los allegados a la cantante de RKT aseguraron que existen viejos rencores con Acosta. / captura streaming - instagram

La escandalosa separación entre Luck Ra y La Joaqui sumó un nuevo capítulo lleno de tensión. Pese a que Tuli Acosta desmintió los rumores que la ubicaban como la tercera en discordia, el círculo íntimo de la cantante salió al cruce de forma categórica.

El primer posteo del Albere contra Tuli. Luego de que la bailarina asegurara en televisión que solo mantiene una amistad con el cordobés, la influencer Albere, amiga cercana de La Joaqui, utilizó sus redes sociales para expresar su indignación.

Todos los ataques de los amigos de La Joaqui a Tuli Acosta “Nos tenés podridos a todos, mosquita muerta. Te metiste con una embarazada, no te olvides de eso”, lanzó la joven en sus historias de Instagram, generando una enorme repercusión entre los usuarios.

Sin guardarse nada, Albere prometió ampliar sus declaraciones y sumó una directa advertencia: “Si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A mí no me tiembla. Dejá de mentir, no te cree nadie”.

Posteriormente, en diálogo con el periodista conocido como La Tía Sebi, aclaró que su malestar con la bailarina responde a conductas pasadas dentro de su grupo de pertenencia. “No es una persona agradable, no es una buena persona”, remarcó.