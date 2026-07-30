Tuli Acosta habló por primera vez tras ser vinculada con Luck Ra y reveló toda la verdad

Tuli Acosta decidió hablar tras ser apuntada como tercera en discordia en la separación de La Joaqui con Luck Ra.

El mundo del espectáculo quedó totalmente sorprendido luego de que La Joaqui confirmó que la relación amorosa con Luck Ra llegó al final. En el medio, Tuli Acosta fue señalada como tercera en discordia y ahora decidió hablar sobre esta fuerte acusación.

Ángel de Brito confirmó en LAM (canal América) que dialogó con la artista en medio de los rumores de romance con el cantante cordobés: "Me dice 'no quiero salir a hablar porque no quiere sumar más bolonqui al que ya hay'".

"Es todo mentira, con Luck Ra no tuve nada, es mi amigo", sentenció Tuli Acosta sobre el rumor de infidelidad. También aclaró que habló con Luck Ra y que llamó a La Joaqui luego de que explotaron todos los rumores: "Me dijo que está todo bien".

Tuli Acosta rompió el silencio en medio de la polémica La Joaqui opinó el jueves en la noche sobre esta información que surgió en las últimas horas y fue contundente: "Es la mejor amiga de mi ex y la aprecio mucho, la respeto mucho".