Thiago Medina, ex Gran Hermano, fue denunciado por abuso sexual: todos los detalles

Ángel de Brito reveló en LAM que Thiago Medina fue denunciado en las últimas horas por abuso sexual y compartieron toda la información.

Thiago Medina, ex Gran Hermano, volvió a estar en los principales portales luego de ser denunciado por abuso sexual. La información fue verificada y confirmada en LAM, programa conducido por Ángel de Brito donde dieron todos los detalles.

"Telefe tiene un escándalo en sus puertas porque uno de los participantes de GH fue denunciado por abuso sexual", comenzó diciendo De Brito. Pilar Smith, panelista del ciclo, amplió esta información.

Thiago Medina, ex Gran Hermano, fue denunciado por abuso sexual "Su prima Lara Agustina Ledesma hizo la denuncia hace minutos por abuso sexual, un hecho sucedido cuando tenía 13 años", explicó la periodista. También detalló la situación que vivió la joven y dejó sin palabras a todos: "Tocamientos por debajo de la ropa y estoy hablando con ella y hablé con Thiago".