Filtraron una llamada privada de La Joaqui tras su separación con Luck Ra: "Le molestaba que duerma con..."

Un testigo escuchó una llamada de La Joaqui en un avión y salió a la luz la fuerte interna detrás de su ruptura.

Después de varias semanas de especulaciones, La Joaqui y Luck Ra confirmaron este miércoles su separación. La encargada de comunicar la noticia fue la cantante, quien compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram.

Tras el anuncio, comenzaron a multiplicarse las versiones sobre los motivos de la ruptura. Entre ellas, surgió el nombre de Tuli Acosta como una posible tercera en discordia, principalmente por la cercanía que mantiene desde hace tiempo con el artista cordobés.

La pareja comenzó su relación en 2024. Foto: Instagram: @luckra En ese contexto, este jueves la cuenta de Instagram Lomaspopucom dio a conocer una información hasta ahora desconocida sobre la separación. La página recibió el mensaje de un seguidor que aseguró haber compartido un vuelo con La Joaqui y haber escuchado una conversación telefónica de la cantante. "Popu, estoy en el avión con La Joaqui. En una llamada contó todo", escribió el usuario, junto con imágenes de la artista a bordo del avión.

De acuerdo con ese testimonio, durante la charla la artista habría hecho referencia a uno de los conflictos que mantenía con Luck Ra. "Mencionó en un momento que a ella le molestaba que duerma con la amiga, que a cualquier persona con sentido común le molestaría eso, pero él se justifica que eran amigos hace años. No sé de quién hablaba. Pero estaba mal, pobre", relató el seguidor.